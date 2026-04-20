Actualizan los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad

El Ministerio de Salud dispuso a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad una actualización del 3,40% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a abril de 2026, según se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 41/2026 firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y la actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, mientras que la misma alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.

“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de abril del año en curso, consistente en un incremento del tres con cuarenta por ciento (3,40%)”, se indicó en la citada resolución.

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Asimismo, el informe señaló que el porcentaje fue “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de marzo de 2026” y este incremento fijado para abril se sumó a la suba aplicada en marzo, cuando se había otorgado un aumento del 2,90% en base al IPC de febrero.

En tanto, el escrito manifestó: “Reconócese un adicional del veinte por ciento (20%) sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”. (NA)