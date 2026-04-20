Actualizan los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad
Será del 3,4% y la actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.
El Ministerio de Salud dispuso a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad una actualización del 3,40% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a abril de 2026, según se publicó este lunes en el Boletín Oficial.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 41/2026 firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y la actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, mientras que la misma alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.
“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de abril del año en curso, consistente en un incremento del tres con cuarenta por ciento (3,40%)”, se indicó en la citada resolución.
Asimismo, el informe señaló que el porcentaje fue “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de marzo de 2026” y este incremento fijado para abril se sumó a la suba aplicada en marzo, cuando se había otorgado un aumento del 2,90% en base al IPC de febrero.
En tanto, el escrito manifestó: “Reconócese un adicional del veinte por ciento (20%) sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”. (NA)