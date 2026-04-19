Eduardo Coudet luego de perder el Superclásico: “Es imposible que no te pegue esta derrota”

El entrenador de River Eduardo Coudet se mostró dolido luego de caer por 1 a 0 ante Boca en el primer Superclásico de su carrera como entrenador, en un encuentro que calificó como “bastante chato”.

El DT agregó que “no se vio tanto juego de ninguno de los dos equipos” y admitió que el encuentro se les “empezó a complicar” desde la lesión del goleador Sebastián Driussi, lesionado a los 17 minutos del primer tiempo.

Además, el director técnico optó por no hablar del arbitraje en un encuentro con final polémico, por un posible penal no cobrado sobre la hora tras un empujón del lateral Lautaro Blanco sobre la espalda del defensor Lucas Martínez Quarta dentro del área, aunque opinó: “si cobró la falta de Maximiliano Salas (empujón en el área rival a los 23 minutos del segundo tiempo), entonces era penal”.

Luego de una dura derrota que lo mantiene en el segundo puesto de la zona B con 26 puntos, y que marca la primera caída en su ciclo entrenando al “Millonario”, Eduardo Coudet aseguró que perdieron en el partido que menos querían perder y aseguró que necesitan “mejorar y trabajar” para tratar de verse “cada vez mejor”.

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En el análisis táctico, el DT que afronta su tercer paso por el fútbol argentino, habiendo sido exitoso en Rosario Central y Racing, definió al partido como “bastante chato”, algo “típico en un clásico muy disputado”, marcó la importancia de la obligada salida de Driussi y afirmó: “teníamos que ser cortos y tratar de generar ante un equipo que no nos iba a esperar, pero hemos tenido errores en algunas situaciones claras para empatar el partido”.

Sobre el rendimiento del rival, Coudet opinó que Boca no genero muchas situaciones de riesgo en el primer tiempo, aunque encontró espacios en los últimos minutos del complemento, y valoró que en el segundo tiempo, su equipo tuvo “mucho más la pelota”, aunque debe trabajar “para ser directos y generar más desde lo futbolístico”, aunque se quedó con el “sacrificio y la estructura corta” de su equipo, recostándose en el apartado estadístico: River recibió tres goles, dos de ellos de penal, en 8 partidos en su etapa.

El DT de 51 años decidió no opinar sobre el arbitraje, del que consideró que se habló demasiado en la previa, y, aunque se mostró en contra de que no se haya sancionado el penal sobre Lucas Martínez Quarta, catalogó a la jugada de “fina” y prefirió asumir la responsabilidad de la derrota, en lugar de volcarla sobre las decisiones del árbitro Darío Herrera.

Por último, el entrenador que llegó al “Millonario” desde el Celta de Vigo español afirmó que es una caída que “tiene que pegar”, que ahora deben “levantarse y mejorar para volver a ganar el próximo fin de semana”, buscando que su equipo se acostumbre a quedarse con los tres puntos fecha a fecha y asegurando también que prefirió no darles la responsabilidad de dar vuelta al partido a los juveniles del club que fueron convocados como suplentes.