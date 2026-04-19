Leandro Paredes, la figura del Superclásico: gol, festejo histórico y lesión

Leandro Paredes fue la gran figura del Superclásico disputado esta tarde, en el que Boca venció a River por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Con un tanto suyo de penal, a los 51 minutos del primer tiempo, el Xeneize se impuso por 1 a 0 en el Monumental y estiró su gran presente.

Tras marcar, el campeón del mundo se besó el escudo y emuló el histórico festejo de Juan Román Riquelme, haciendo el Topo Gigio de cara al público.

"Me salió así, no fue pensado, me salió de esa manera", reconoció el volante tras el partido, en diálogo con ESPN.

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Luego, en el complemento, debió dejar la cancha por una lesión muscular. En su lugar ingresó el español Ander Herrera, a los 72 minutos.

"Aguanté lo más que pude", admitió Paredes.

"Lo importante era ganar, vinimos a ganar y lo hicimos de la mejor manera. Estoy contento y orgulloso de este equipo, que de a poco se va convirtiendo en un equipo de hombres, que juega bien. Estoy feliz", agregó el capitán de Boca.

Y remarcó: "Estoy feliz por este grupo que se lo merece, que hizo un partido increíble. Estamos llenos de jugadores que quiere ganar cosas importantes".