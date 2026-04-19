En plena crisis de Racing, Costas no aceptó preguntas y dijo: "Vamos a ver cómo continuamos"

El director técnico de Racing, Gustavo Costas, fue contundente luego del discreto empate (1 a 1) ante Aldosivi de Mar del Plata por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura y encendió las alarmas al advertir que “vamos a ver cómo continuamos”.

Antes de la conferencia de prensa, Costas avisó que no iba a responder respuestas y fue contundente al asegurar que “no se puede jugar un partido así. Quedamos mal con todo el mundo. No podemos jugar de esta manera”.

A su vez, subrayó que “esto no es un problema táctico, sino de actitud”, en consonancia con lo que dijo el fin de semana pasado el lateral derecho Ezequiel Cannavo y a contramano de lo que mencionó el capitán Santiago Sosa, quien reconoció estar tranquilo en este aspecto.

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“Vamos a ver cómo continuamos. Les pido disculpas por no responder preguntas y por el partido desastroso que hicimos”, cerró Costas..

El equipo de Avellaneda se metió en una crisis que lo complicó en todos los frentes. Todo comenzó con la derrota ante Independiente en el “Clásico de Avellaneda” y continuó con las caídas ante River y Botafogo en condición de local.

A falta de solo dos fechas para que finalice la fase regular, la clasificación de Racing a los playoffs del Torneo Apertura corre serio riesgo y además marcha tercero en su grupo en la Copa Sudamericana.

En lo sucesivo, se medirá ante Barracas y Gimnasia y Esgrima La Plata.