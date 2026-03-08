Italia: ¡Lucio Redivo metió 41 puntos pero a Cividale no le alcanzó!

El escolta tuvo uno de sus mejores partidos de la temporada. Foto: Cividale.

Este fin de semana se jugó otra fecha de la liga de básquetbol de segunda división de Italia, la Serie A2.

El Cividale de Lucio Redivo no pudo como local ante Forli y cayó el sábado por 84 a 80, en partido correspondiente a la jornada 30.

El escolta bahiense tuvo un gran desempeño al anotar poco más de la mitad de los puntos de su equipo (41), al que no obstante no le alcanzó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El jugador formado en Pacífico totalizó 6-8 en dobles, 6-15 en triples y 11-11 en libres, además de 2 rebotes y 6 asistencias en 36 minutos en cancha.

El otro jugador de Cividale que alcanzó doble dígito en puntos fue el estadounidense Deshauwn Freeman, con 19.

Significó la segunda derrota consecutiva para el club de casaca amarilla, que se ubica en el 9º lugar de las posiciones (sobre 19 participantes) con 17 victorias y 12 derrotas, aunque con seis partidos menos que el líder.

De acuerdo con las estadísticas de la Serie A2 el tirador bahiense promedia 13,8 puntos, 2,4 rebotes y 3,8 asistencias por partido.

Encabeza la competencia el Pesaro, que cuenta con activa participación del alero Octavio Maretto (hijo de Javier "El Gringo" Maretto, ex jugador de Estudiantes en la temporada 1990-91 de la Liga Nacional).

Restan ocho fechas para que concluya la fase regular.