Julián Santero ganó de punta a punta en la final del Turismo Carretera en Viedma

El piloto de BMW Julián Santero se quedó con un gran triunfo en la final disputada en Viedma, Río Negro, en el autódromo Ciudad de Viedma, por la segunda fecha del Turismo Carretera.

Detrás del corredor de 32 años completaron el podio los Ford Mustang de Mauricio Lambiris y Elio Craparo, que quedaron a nueve décimas de segundo y 3.753 segundos del líder, respectivamente.

Con el triunfo, luego de haber sido excluido de la carrera anterior, Santero quedó décimo en el campeonato con 47 puntos, mientras que el líder del mismo es el Dodge Challenger de Jonatan Castellano, con 70 unidades, seguido por el mencionado Lambiris, a 5,5 puntos de distancia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Inmejorable

El campeón de 2024 Julián Santero tuvo una gran carrera en Viedma y pudo conseguir su primer triunfo válido en el año, al haber ganado la anterior edición en El Calafate pero haber sido descalificado de la misma por no pasar la revisión técnica, con valores antirreglamentarios en la compresión de su motor Ford.

El mendocino tuvo un fin de semana inmejorable: consiguió la pole position, se impuso en su serie clasificatoria y ganó la final sin dejar dudas, quedándose también con la vuelta más rápida.

Su victoria fue histórica, también, porque se trató de la primera de la historia de BMW en la categoría, habiendo sido incorporada como la séptima marca a partir de la fecha pasada y con el M4 como el modelo utilizado por el argentino.

Con el campeonato en mente, la mejor maniobra de la tarde fue ejecutada por Lambiris, que marchaba tercero por detrás de Craparo y aprovechó a fondo la succión para luego intentar el adelantamiento por afuera en la curva 10, con un movimiento efectivo que le permitió llegar al segundo puesto en la decimoctava vuelta.

Con una participación mejor a la conseguida en El Calafate, había terminado P14, el uruguayo Lambiris se posiciona segundo en el campeonato 2026 del TC y continúa buscando su primer título en la categoría, al haber sido subcampeón en 2021 y 2024 y tercero en el campeonato del año pasado.

Además, Craparo se quedó con su primer podio de la temporada, había sido vigesimocuarto en la primera fecha, y quien no pudo lucirse fue el ganador de la carrera pasada, Jonatan Castellano, quien culminó octavo en esta edición pero igualmente mantiene la primera posición de la categoría.

La situación más llamativa de la final fue la gran cantidad de autos que la disputaron, 58, siendo el recordó de los últimos 15 años. Lógicamente esto generó una mayor cantidad de choques de la habitual, siendo uno de los damnificados el vigente campeón Agustín Canapino, que representa al Chevrolet Camaro y tuvo que abandonar en las dos primeras carreras del año, dificultando su defensa del título.

Lo que viene

La tercera fecha llegará a fines de marzo, en el fin de semana del domingo 29, cuando el TC corra en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, de la ciudad de Centenario de la provincia mencionada.