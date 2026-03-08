"8M: nuestra cancha, nuestras reglas": el mensaje del equipo femenino de UNS

En virtud del 8M el equipo de rugby femenino de Universidad Nacional del Sur, participante de los torneos de la Unión de Rugby del Sur, publicó hoy en sus redes sociales un mensaje.

Pero no se trata de un posteo más, de contexto o conmemorativo, sino que lleva la impronta de la realidad que viven o vivieron tanto las jugadoras de UNS como las de otros equipos de la ciudad, la región y el país.

"Durante mucho tiempo nos dijeron qué lugares podíamos habitar y cuáles no. El rugby, históricamente, fue uno de esos `no´. Pero las etiquetas se quedan afuera cuando pisamos el cesped", dice la publicación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, elegimos mostrar las dos caras de nuestra realidad. De un lado, los prejuicios que todavía resuenan; del otro, la verdadera voz de quienes transpiran la camiseta: la de nuestras jugadoras, amigas y compañeras".

"Reivindicamos el derecho a ser fuertes, a chocar, a embarrarnos y a ocupar espacios con la misma intensidad con la que defendemos nuestro in-goal. Porque el rugby no tiene género, tiene valores, coraje y un equipo que te sostiene cuando el resto del mundo dice que no podés".

"Luchamos por la igualdad en el deporte y en la vida. Por las que vinieron antes, por las que estamos hoy y por las que vendrán a buscar su primer jugada".

"¡Feliz día a todas las que hacen que Rugby UNS sea cada vez más grande!".

El posteo concluye con un pedido a jugadoras a expresar el mensaje: "¿Qué frase de tus compañeras te hizo sentir más fuerte alguna vez?"

Además de Universidad Nacional del Sur, otros equipos de rugby femenino del ámbito URS son Palihue, Pringles RC, Punta Alta RC, Estudiantes (Santa Rosa) y Sol de Mayo (Viedma).