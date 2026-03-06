El hockey bahiense recibirá una visita de lujo en busca de la excelencia arbitral

Acompañando el crecimiento sostenido del hockey de nuestra ciudad y la región, la Comisión de Árbitros de la Asociación Bahiense continúa apostando a la formación, entendiéndola como "parte indispensable" del desarrollo de la disciplina.

En consecuencia, este domingo se realizará un taller de jerarquía mundial, a cargo de Germán Montes de Oca, Coordinador General de Árbitros de la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

El mismo se llevará a cabo durante 6 horas, desde las 10, en la sala de conferencias del Hotel Argos, "a quien agradecemos enormemente por prestarnos sus instalaciones para un evento de esta envergadura", explicaron desde la comisión.

El taller intensivo será totalmente gratuito para todos los árbitros y están invitadas las Asociaciones y Federaciones de la región.

"Que una figura de este nivel visite Bahía Blanca es un reflejo del lugar que nuestra asociación ha ganado en el mapa del hockey argentino", reconocieron desde la organización del evento.

¿Quién es Germán Montes de Oca?

Para dimensionar lo que significa su presencia, basta repasar su trayectoria. Montes de Oca comenzó su carrera arbitral en 1992 y se convirtió en juez internacional en 2005. Desde entonces su palmarés no hizo más que crecer: dirigió Juegos Panamericanos, preolímpicos, un Mundial junior en Singapur, Champions Trophy y los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

En Río, su desempeño fue tan destacado que lo designaron para una de las semifinales, y además integró la lista de cuatro árbitros considerados para la final, el partido en que Los Leones conquistaron el oro olímpico.

Con tres Juegos Olímpicos en su historial y participaciones en el Mundial de Holanda 2014 y el de India 2023, la FIH le otorgó en su momento un puntaje de 9,9 sobre 10, posicionándolo entre los mejores árbitros del mundo.

Formarse es crecer junto al deporte

"El hockey bahiense está en un momento bisagra y los árbitros no podemos quedarnos atrás. Un taller como el de este domingo —intensivo, gratuito y con uno de los mejores árbitros que dio la Argentina— es exactamente lo que necesitamos para seguir creciendo a la par del deporte que amamos", remarcaron desde la organización.

A la cancha

Mañana sábado se pondrá en marcha el Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Hockey, con actividad en toda la línea de la rama femenina.

El próximo fin de semana, en tanto, será el turno para los Caballeros.