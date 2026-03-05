La Travesía "Haydée" tuvo su paso por Carmen de Patagones

Por Agencia Patagones

En el marco de su travesía por la Patagonia, Julio Dupont llegó a Carmen de Patagones a bordo de "Haydée", un histórico Ford T modelo 1924, con el que recorre miles de kilómetros llevando una historia de memoria, aventura y homenaje a sus raíces familiares.

Durante su paso por la ciudad, fue recibido por el Intendente Municipal, Ricardo Marino, en el Palacio Municipal, donde compartieron un encuentro cargado de anécdotas sobre este particular viaje que despierta curiosidad y admiración en cada lugar que visita.

El vehículo, conservado con dedicación, se transforma en cada parada en un verdadero punto de encuentro: vecinos, curiosos y amantes de los autos antiguos se acercan para conocer la historia de este automóvil centenario que parece salido de otra época.

Pero detrás del nombre "Haydée" hay una historia profundamente personal. El Ford T lleva ese nombre en homenaje a la abuela de Julio Dupont, una mujer que marcó su infancia con relatos de juventud y de viajes por los caminos de la Argentina.

Según cuenta el propio viajero, Haydée solía recorrer largas distancias en Ford T para encontrarse con su novio, en tiempos en que los caminos eran de tierra y cada viaje representaba una verdadera aventura. Aquellas travesías, cargadas de ilusión y valentía, quedaron grabadas en las historias familiares que Dupont escuchó desde niño.

Con el paso de los años, esas historias despertaron en él una profunda fascinación por los automóviles clásicos y por el espíritu aventurero de los primeros viajeros del país.

Así nació la idea de restaurar un Ford T y emprender un viaje que fuera, al mismo tiempo, una aventura personal y un homenaje a aquella mujer cuya historia quedó ligada para siempre a estos vehículos.

De esa manera surgió "Haydée: Travesía al Fin del Mundo", un recorrido que ya suma más de 7.300 kilómetros, atravesando distintas localidades del país y generando encuentros con vecinos que se acercan a escuchar la historia detrás del automóvil.

Para Dupont, el viaje no se mide en velocidad ni en récords: "No busco llegar rápido. Busco que el camino cuente secretos a cambio de un encuentro o una sonrisa", suele decir durante sus paradas.