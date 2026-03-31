Ingeniero White: detienen a un hombre y le secuestran un arma, droga y autopartes

En el marco de una investigación iniciada días atrás, personal del GTO de la Comisaría Sexta, con apoyo de efectivos motorizados de la UPPL, llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Ingeniero Luiggi al 2500, de la vecina localidad de Ingeniero White, donde fue aprehendido Juan Gonzalo Contreras, de 43 años.

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En el lugar del hecho se procedió al secuestro de un guardabarros trasero de una moto, elemento solicitado en la orden judicial.

La medida responde a un procedimiento realizado el pasado jueves 26 de este mes, cuando la policía incautó en la vía pública un rodado con pedido de secuestro activo que era conducido por un menor de 15 años.

Asimismo, en la vivienda allanada se secuestró una escopeta calibre 28 marca Centurión; una balanza de precisión y una planta de marihuana, iniciándose actuaciones con intervención de la UFI N°19.