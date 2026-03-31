“Mi amigo me pegó un tiro”: lo detuvieron por balear a un conocido
El herido, por el episodio ocurrido en Tarapacá y Misiones, está fuera de peligro.
Luego de un allanamiento realizado en una vivienda de Brown al 2200, detuvieron a un hombre por haberle pegado un disparo de arma de fuego a un amigo suyo.
Personal de la comisaría Primera pudo capturar a Gerardo González, de 48 años, por el delito de "abuso de arma y lesiones."
El episodio ocurrió el lunes, en Tarapacá y Misiones, donde al arribar los efectivos policiales encontraron a un hombre que gritaba "mi amigo me pegó un tiro", según refirieron voceros de la fuerza.
El baleado fue trasladado hacia el Hospital Penna con una herida de arma de fuego en el talón izquierdo. Luego de recabar testimonios y con el aporte fílmico del Centro Único de Monitoreo, se pudo establecer al autor y la mecánica del episodio, lo que derivó en la diligencia llevada a cabo este martes.