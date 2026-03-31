“Mi amigo me pegó un tiro”: lo detuvieron por balear a un conocido

Luego de un allanamiento realizado en una vivienda de Brown al 2200, detuvieron a un hombre por haberle pegado un disparo de arma de fuego a un amigo suyo.

Personal de la comisaría Primera pudo capturar a Gerardo González, de 48 años, por el delito de "abuso de arma y lesiones."

El episodio ocurrió el lunes, en Tarapacá y Misiones, donde al arribar los efectivos policiales encontraron a un hombre que gritaba "mi amigo me pegó un tiro", según refirieron voceros de la fuerza.

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El baleado fue trasladado hacia el Hospital Penna con una herida de arma de fuego en el talón izquierdo. Luego de recabar testimonios y con el aporte fílmico del Centro Único de Monitoreo, se pudo establecer al autor y la mecánica del episodio, lo que derivó en la diligencia llevada a cabo este martes.