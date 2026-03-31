El gran gesto de Pezzella con Panichelli, que por una lesión se pierde el Mundial: “Es fuerte, va a salir adelante”

Lo quiso hacer y actúo de corazón. Porque en medio de la exigencia constante que implica vestir la camiseta de River, también hay lugar para los gestos que trascienden lo futbolístico.

En uno de los dos días libres que elDT Eduardo Coudet dio en el comienzo de esta semana, el bahiense Germán Pezzella decidió aprovechar el tiempo para acompañar a Joaquín Panichelli, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera tras la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha sufrida en un entrenamiento con la Selección Argentina.

El defensor campeón del mundo, ex Kilóemtro Cinco y Olimpo antes de llegar al Millonario, no dudó en acercarse al delantero surgido de la cantera del club de Núñez para pasar una tarde y brindarle apoyo en primera persona. La imagen que ambos compartieron en redes sociales, abrazados y sonrientes, reflejó mucho más que un simple encuentro: fue un mensaje de contención, empatía y fortaleza en un momento crítico para Panichelli, que se perderá el Mundial.

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Pezzella sabe perfectamente lo que implica atravesar una lesión de este tipo. Actualmente transita el séptimo mes de recuperación de una rotura de ligamentos cruzados en su pierna izquierda, sufrida el 9 de agosto del año pasado en la cancha de Independiente. Su evolución viene siendo favorable, sin contratiempos, aunque tanto el jugador como el cuerpo médico mantienen la cautela y estiman que aún resta al menos un mes más antes de volver a la competencia, priorizando evitar cualquier recaída.

Sin embargo, su proceso fue mucho más allá de lo físico. A casi ocho meses de aquella lesión, el central abrió una puerta poco habitual en el mundo del fútbol: la de la salud mental. Lejos de esquivar el tema, reconoció que en la previa a la lesión atravesaba un momento personal complejo. “No estaba pasando un buen momento y todo tiene consecuencia”, confesó, evidenciando que muchas veces el cuerpo también habla cuando la mente necesita frenar.

En ese sentido, el parate obligado se transformó en una oportunidad para reconstruirse desde otro lugar. En una entrevista con Sofi Martínez, Pezzella explicó que este proceso le permitió “volver a ser” y reencontrarse con lo esencial, alejándose por un momento de la vorágine y la exposición que rodea al fútbol profesional. “Quizá empezás a perder el foco de la gente que realmente tenés al lado”, reflexionó.

Con esa experiencia a cuestas, su gesto hacia Panichelli cobra aún más valor. No fue solo una visita: fue el acompañamiento de alguien que ya transitó ese camino y que hoy, desde la empatía, intenta hacerle más llevadero el recorrido a otro que recién empieza a atravesarlo.