Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.410,57 para la venta y de $1.357,31 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,74% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.430,00 (-0,69%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.415,00 (-0,70) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.826,50 (-1,10%); el MEP cotiza a $1.424,54 (-0,68%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.476,06 (-0,70%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 624 puntos básicos (-1,60%).