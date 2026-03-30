UNS metió segunda y Palihue se trajo victorias por partida doble desde Viedma

Palihue se llevó la victoria de Viedma, en un partido con muchos tries. Foto: prensa Palihue.

No fue un domingo más para los clubes bahienses que juegan los campeonatos Desarrollo y femenino de la Unión de Ruby del Sur.

En el primer caso tanto Universidad Nacional del Sur como Palihue sumaron sendas victorias en partidos correspondientes a la fecha 2 -zona 1- del Apertura masculino.

UNS superó a Punta Alta RC por 17 a 7 como visitante y es único líder en su grupo.

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Si bien la próxima fecha se jugará el 12 de abril por Semana Santa, para UNS habrá acción el jueves venidero contra la Preintermedia de Universitario por el Oficial Oro.

Para Palihue significó el debut en la competencia tras la fecha libre de la semana pasada. El Verde le ganó un partidazo a Sol de Mayo, en Viedma, por 47 a 43.

En esta zona 1 tuvo fecha libre Puerto Belgrano RHC.

En el grupo 2 continúa liderando Pringles RC (Coronel Pringles), a pesar de la derrota sufrida ante Coronel Suárez RHC por 16-5, de visitante.

Para el ganador significó su primer éxito en el cerrtamen.

No se jugó Cazadores (Tres Arroyos)-Ferroviario (Coronel Dorrego).

Así quedaron las posiciones:

Zona 1: 1º) UNS, 9; 2º) Palihue (+4) y Punta Alta RC (0), 4; 4º) Sol de Mayo, 1; 5º) Puerto Belgrano RHC, 0.

Zona 2: 1º) Pringles RC, 5; 2º) Cazadores TA (+10) y Coronel Suárez RHC (+1), 4; 4º) Tres Arroyos RC, 1 y 5º) Ferroviario, 0.

Próxima fecha (domingo 12 de abril): UNS-Palihue y Puerto Belgrano RHC-Punta Alta RC en la zona 1 (libre Sol de Mayo) y Tres Arroyos RC-Coronel Suárez RHC y Pringles RC-Ferroviario (libre Cazadores) en el grupo 2.

Apertura femenino

El domingo comenzó el primer certamen de la URS dirigido al rugby femenino, el Apertura de mayores.

Las dos primeras fechas se jugaron en Viedma, donde Palihue se trajo dos victorias ante las locales de Sol de Mayo por 34 a 0 en el primer partido y 22-0 en el segundo.

Como viene ocurriendo se juega en modalidad ten (diez jugadoras por equipo), a tiempo reducido.

Las jornadas 3 y 4 van el próximo domingo 12 de abril en cancha de Palihue, donde se medirán las locales ante UNS.

Asamblea en la URS

Este martes se llevará a cabo en la sede de Blandengues 85 la asamblea general ordinaria de la Unión de Rugby del Sur para el cierre del ejercicio 2025.

Comenzará a las 19 y como nota destacada, se procederá al recambio parcial de autoridades con renovación de presidencia.

Por finalización de mandato dejará su cargo Antonio Soriano y asumirá Oscar Doria.

También se realizará la entrega del cap 2025, que estaba pendiente.