El pádel juvenil busca crecer en Bahía: “Los chicos necesitan competir y tener su espacio”

En Bahía Blanca, el pádel atraviesa un nuevo auge, pero todavía arrastra una deuda pendiente, como es el desarrollo de los menores.

En ese contexto, desde el complejo Las Moras, el profesor Rubén Carrizo encabeza una iniciativa que busca cambiar esa realidad a través de formación y competencia.

“Los menores tienen que tener su espacio, que es lo que hace falta en el pádel”, afirmó Carrizo, quien lleva más de tres décadas dedicado a la enseñanza del deporte. “Por eso hacemos lo que hacemos: para darles más difusión y oportunidades”, dijo Carrizo, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play, y dejó sus sensaciones.

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La escuelita funciona con chicos desde los 4 hasta los 18 años, organizados por niveles y edades, en un esquema que apunta no sólo a enseñar, sino también a proyectar jugadores. Sin embargo, uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de torneos locales.

“En Bahía prácticamente no hay competencia para chicos. Los pocos que hay terminan jugando con adultos o tienen que viajar”, explicó el entrenador.

Aun así, el semillero empieza a dar resultados. Entre los nombres que asoman aparecen los hermanos Vizzolini, junto a Benjamín Cis y Bautista Vena, todos parte de una camada que empieza a destacarse.

Uno de los casos más resonantes es el de Benjamín Cis, de 14 años, quien fue seleccionado para viajar a Qatar a entrenar y competir en un torneo internacional.

“No lo formé desde cero, pero sí se desarrolló técnicamente conmigo. Es un chico con mucha proyección. En ocasiones un veedor los observa en un torneo y se da la chance de jugar en otros lugares, incluso en el plano internacional”, contó Carrizo.

También sobresalen los hermanos Vizzolini, formados íntegramente en la escuelita.

“Empezaron conmigo desde chicos y hoy ya están compitiendo y ganando torneos, incluso contra adultos”, destacó.

En la misma línea aparece Bautista Vena, otro de los jugadores que forma parte del grupo con proyección y "que viene creciendo con mucha autoridad".

Con el objetivo de fortalecer ese crecimiento, el 11 y 12 de abril se realizará un torneo regional para menores que reunirá jugadores de la ciudad y la región.

“Ya hay chicos confirmados de Villalonga, Coronel Dorrego y Monte Hermoso. Queremos que se sumen más y que esto siga creciendo”, señaló.

A diferencia de los formatos tradicionales, la competencia estará organizada por niveles.

“No es solo por edad. Un chico de 13 puede jugar con uno de 17 si tienen el mismo nivel. Eso es clave para que haya partidos más parejos y competitivos”, explicó.

El proyecto también busca recuperar el espíritu de los años '90, cuando la ciudad supo ser cuna de grandes jugadores. De aquella época surgieron nombres como Miguel Lamperti y Juani Mieres, Paula Eyheraguibel e Inés Álvarez, entre otros, que luego brillaron a nivel internacional.

“Antes había mucho movimiento de menores. Después se cayó, en parte por la crisis y también por la falta de estructura. Hoy la diferencia es que se apunta más a la formación, no sólo a la moda”, analizó Carrizo.

En ese sentido, el crecimiento actual del pádel abre una oportunidad.

“Esto no tiene que ser un boom pasajero. Si se trabaja bien con los chicos, se puede sostener en el tiempo”, sostuvo.

Mientras tanto, en Las Moras, el trabajo continúa todos los días. Con dos canchas y una agenda cargada de entrenamientos, la escuelita sigue sumando chicos y apostando a futuro.

“Hay mucho potencial en la ciudad. Solo hay que acompañarlo y darle el lugar que merece”, cerró el profesor.

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