Aprueban una oferta única para la colocación de tótems de seguridad

El Concejo Deliberante aprobó ayer una oferta única realizada para la instalación de los primeros 10 tótems de seguridad en Bahía Blanca.

La iniciativa surgió desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, que meses atrás lanzó una licitación que tuvo una única oferta y, como ocurre en esos casos, requiere la aprobación del legislativo.

Si bien la ubicación de los primeros puntos seguros aún no está definida, se sabe que cada monoposte, de casi 4 metros de altura, tendrá cámaras de seguridad, alarma y botón antipánico que podrá ser accionado por cualquier transeúnte para ponerse en contacto con el servicio de emergencias 911 y el CEUM.

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La idea del municipio es ubicarlos en veredas, paseos y espacios públicos como una herramienta más relacionada en la búsqueda de más seguridad.

Este tipo de estructura modular combina tecnología de vanguardia con características de seguridad avanzadas y tienen una estética discreta, de modo que se integran de manera amable con entornos urbanos y suburbanos.

Los tótems son fabricados en chapa 14 (de 2 mm de espesor) y sus dimensiones habituales son de 30 centímetros x 30 centímetros de base y una altura de entre 3,5 y 3,90 metros. Para su colocación se construye una base de hormigón en la que se ubican los pernos con los cuales se fija el aparato.

Desde el CEUM se visualizan las cámaras, se puede accionar la sirena y enviar los móviles de las fuerzas que se requieran, como bomberos, Defensa Civil, ambulancias y demás. El sistema ha sido colocado en varios municipios de la provincia y son reconocidos como “una herramienta adicional a la presencia del policía, las cámaras, el patrullaje y la participación del propio vecino”. El sistema además graba imagen y voz, generando un material que puede entregarse a la Justicia.

La firma encargada de la construcción e instalación de los artefactos es Protegen Soluciones Integrales, que cotizó las tareas en 104 millones de pesos.

Las especificaciones

—Sus cámaras de alta definición y sistemas de grabación permiten una vigilancia continua de las áreas circundantes. Esto proporciona una visión en tiempo real de la situación, permitiendo una respuesta rápida ante incidentes o actividades sospechosas.

—Están equipados con altavoces y micrófonos, lo que permite la comunicación entre las fuerzas policiales y las personas. Esto facilita la emisión de alertas, instrucciones o advertencias, mejorando la capacidad de disuasión y respuesta ante emergencias.

—Cuentan con luces LED de alta potencia, que pueden ser utilizadas para iluminar áreas oscuras o proporcionar señalización visual. Esto contribuye a crear entornos más seguros y disuadir actividades delictivas.

—El botón de emergencia es visible y accesible y permite solicitar ayuda inmediata. Al presionarlo se establece una conexión directa con el 911, que toma las medidas necesarias.

—Colocados en distintos espacios permiten dotar de mayor interacción a los vecinos, aumenta las chances de atrapar a los delincuentes y permite dar una contención en tiempo real a las víctimas.