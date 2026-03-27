Villa Mitre y sus potenciales destinos: Mar del Plata, La Plata o Colón

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre está aguardando rival para la Reclasificación de la Liga Argentina y sus potenciales rival son Quilmes (Mar del Plata), Gimnasia y Esgrima La Plata y La Unión (Colón).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La serie se disputará al mejor de cinco, con formato 2-2-1 y el tricolor, que ya es 11º, tiene desventaja, por lo que iniciará de visitante.

Las fechas establecidas son jueves 2 de abril y sábado 4, volviendo a Bahía el miércoles 8 y eventual viernes 10. Mientras que, de ser necesario un quinto, se jugará el lunes 13.

La definición

Villa Mitre aguarda al equipo que finalice en sexto lugar, que surgirá entre Quilmes, Gimnasia y La Unión

Si Quilmes pierde ante El Talar quedará con récord de 19-13 y Villa Mitre jugará la Reclasificación frente a Gimnasia, que escalaría al sexto puesto por tener ventaja de +1 en igualdad de posiciones frente a Quilmes.

En los enfrentamientos entre sí, Quilmes venció 83 a 71 y anoche el Lobo se impuso 84 a 71.

Otra alternativa se presenta si Quilmes derrota a El Talar y La Unión vence a Centenario, en ese caso el rival de Villa Mitre será el marplatense.

Mientras que si Quilmes gana y pierde La Unión ante Centenario, el tricolor cruzará con La Unión, porque a igualdad de posición los cerveceros tienen +4, tras perder en Colón, 90 a 83 (-7) y ganar en Mar del Plata, 85 a 74 (+11).

De esta manera, mañana, en el cierre de la fase regular, el representante bahiense conocerá su próximo destino.

Uno y uno

Anoche, por la Conferencia Sur, Pico venció a La Unión, 81-65 y Gimnasia derrotó a Quilmes, 84-71.

Para completar

Hoy juegan, por la Sur, Centenario-La Unión, Central Entrerriano-Ciclista y Racing-Provincial. En tanto, mañana se medirán Quilmes-El Talar.

Se recupera

Federico Harina, quien el último partido sufrió una distensión en el gemelo derecho, está moviendo diferenciado y haciendo kinesiología.

Posiciones

1º) Provincial, 31 PJ (23 PG y 8 PP): 74,1% de vic.

2º) Central, 31 (22 y 9): 70,9%

3°) Lanús, 32 (21-11): 65,6%

4°) Pico, 32 (21-11): 65,6%

5º) La Unión, 31 (20-11): 64,5%

6º) Quilmes, 31 (19-12): 61,2%

7º) Gimnasia, 32 (19-13): 59,3%

8º) Viedma, 32 (18-14): 56,2%

9º) Centenario, 31 (16-15): 51,6%

10º) Racing, 31 (16-15): 51,6%

11º) Villa Mitre, 32 (14-18): 43,7%

12º) El Talar, 31 (13-18): 41,9%

13º) Unión, 32 (11-21): 34,3%

14º) Ciclista 31 (10-21): 32,3%

15º) Rocamora, 32 (9-23): 28,1%

16º) Dep. Norte, 32 (9-23), 28,1%

17º) Pergamino, 32 (7-25): 21,8%