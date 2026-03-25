Arranque a puro gol en el Apertura del fútbol femenino de la Liga del Sur

La temporada del Torneo Apertura de fútbol femenino de la Liga del Sur comenzó con una jornada intensa y cargada de goles, donde varios equipos dejaron en claro sus aspiraciones desde el primer minuto, tanto en la Zona Campeonato como en el torneo de ascenso.

En la Primera A, el duelo más atractivo fue el empate 2 a 2 entre AEC y Tiro Federal, con Abril Sáenz como figura al convertir por duplicado para la visita.

Sin embargo, la gran nota la dio Villa Mitre, que goleó 5 a 1 a La Armonía con un hat-trick de Agustina Rodríguez, posicionándose nuevamente como uno de los principales candidatos.

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Además, Libertad debutó con una sólida victoria 2 a 0 frente a Bella Vista, mientras que Sporting y STMBB (Sindicato de Trabajadores Municipales) protagonizaron el único empate sin goles de la fecha.

En la Primera B, el protagonismo también estuvo marcado por los resultados abultados.

Rosario Puerto Belgrano venció 5 a 1 a Olimpo con una destacada actuación de Juliana Ruiz, autora de dos goles.

San Francisco, por su parte, superó 5 a 2 a Sansinena con Clara Iturrioz como figura, mientras que Liniers se impuso 4 a 1 ante Estrella de Oro mostrando contundencia ofensiva.

La jornada se completó con la goleada de SPIQPYA por 5 a 1 sobre Pacífico de Cabildo, con Nicole Montenegro anotando un doblete.

Con una fecha disputada, el certamen ya evidencia una marcada tendencia ofensiva y deja instalados a varios equipos como protagonistas en ambas categorías.

Resultados y goleadoras

Primera A

* AEC 2 -2 Tiro Federal (Trinidad Rivas y Marianela Santana, para la AEC, y Abril Sáenz -2-).

* La Armonía 1-5 Villa Mitre (Natalia Morinigo , para La Armonía, Agustina Rodríguez (3), Morena Bouven y Camila Aliata).

* Bella Vista 0-2 Libertad (Milagros Varas y Antonella De Vega).

* Sporting 0-0 STMBB

Primera B

* Rosario PB 5-1 Olimpo (Juliana Ruiz -2-, Julieta Díaz, Celeste Medina y Bárbara Aguirre, para Rosario, y Lourdes Antonietti).

* San Francisco 5-2 Sansinena (Clara Iturrioz -2-, Julieta Coronel, Florencia Sorbellini y Ariana Adassus, para el Sanfra, y Micaela Gómez y Nicole Huenupi).

* Liniers 4-1 Estrella de Oro (Aldana Arce, Lola Podestá, Paulina Acevedo y Cindy Paillamilla, para el Chivo, y Natalia Ríos).

* Pacífico (C) 1-5 SPIQPYA (Bianca Pasqualini, para el Tifón, y Nicole Montenegro -2-, Paola Vallejos, Renata Segovia y Lucía Vallejos).