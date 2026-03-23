Cerúndolo se enfrenta con Medvedev en el Masters 1000 de Miami

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (18°) tendrá una más que interesante prueba este lunes, cuando se enfrente con el ruso Daniil Medvedev (9°) en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami.

El encuentro, que está programado para las 13 (hora de Argentina), será una muy buena oportunidad para que Cerúndolo se mida con uno de los mejores jugadores del circuito, ya que Medvedev viene de alcanzar la final en el Masters 1000 de Indian Wells y está muy cerca del nivel que lo hizo ser número 1 del mundo a principios del 2022.

Cerúndolo debutó en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami por estar entre los 32 preclasificados y en dicha instancia derrotó sin mayores inconvenientes a su compatriota Thiago Tirante.

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Medvedev, por su parte, pudo reponerse luego de un flojo primer set para terminar dando vuelta la historia ante el japonés Rei Sakamoto.

Pese a que hace varios años que ambos jugadores disputan los torneos más importantes del calendario, este será el primer enfrentamiento a nivel ATP entre Cerúndolo y Medvedev.

El cronograma del lunes en el Masters 1000 de Miami

Jannik Sinner (2°) - Corentin Moutet

Alexander Zverev (3°) - Marin Cilic

Félix Auger-Aliassime (7°) - Térence Atmane

Daniil Medvedev (9°) - Francisco Cerúndolo (18°)

Jakub Mensik (12°) - Frances Tiafoe (19°)

Ugo Humbert (31°) - Aleksandr Shevchenko

Quentin Halys - Kamil Majchrzak

Alejandro Tabilo - Alex Michelsen. (NA).