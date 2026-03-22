Entradas Argentina vs Mauritania: cuánto cuestan y cómo comprarlas para ver a la Selección antes del Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la venta de entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Mauritania, un partido que genera enorme expectativa ya que será una anteúltima oportunidad de ver al equipo antes del Mundial 2026.

Según lo informado oficialmente, los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos partidos de la Selección en el país, con valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada.

Los precios en pesos, en línea con lo publicado por la AFA, son los siguientes:

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- Popular: $90.000

- Popular menores: $25.000

- Platea alta K: $150.000

- Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000

- Platea baja L: $350.000

- Platea media C-D-M: $330.000

- Platea media A-B: $350.000

- Preferencial: $490.000

Cómo comprar

La venta de tickets se realiza de manera online a través del sistema oficial de la AFA (AFA Tickets/Deportick), donde los usuarios deben registrarse previamente para poder acceder a la compra.

Como sucede habitualmente, se espera una altísima demanda, ya que el encuentro ante Mauritania será una de las últimas presentaciones del equipo de Lionel Scaloni en el país antes del inicio del Mundial.

Partido especial

Más allá del rival, el atractivo principal pasa por la posibilidad de ver nuevamente a la “Scaloneta” en casa, posiblemente podría ser una de las últimas veces que Lionel Messi juegue en el país con Argentina, en la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por eso, se espera un estadio lleno y entradas que podrían agotarse en cuestión de horas, como viene ocurriendo en cada presentación de la Selección en suelo argentino. (NA).