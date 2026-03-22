Try de Joaquín Moro para otra victoria de Leicester Tigers en Inglaterra

El bahiense formó como ala y abrió el marcador a los 17 minutos. Foto: prensa Leicester Tigers.

Un try de Joaquín Moro a los 17 minutos de comenzado el partido marcó el inicio de un crecimiento de Leicester Tigers para ganarle finalmente a Bristol Bears por 33 a 19, por la fecha 11 de la liga inglesa de rugby (Premiership).

El tercera línea bahiense estuvo desde el arranque y formó como ala, para una victoria que le permitió a Leicester subir al tercer lugar en las posiciones.

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En Bristol, que ocupaba el 3º lugar previo a este duelo y ahora bajó al 5º, ingresó en el segundo tiempo el octavo argentino Santiago Grondona (50m.).

De este modo Leicester se tomó revancha de la caída sufrida en la primera fecha ante el mismo rival (42-24).

Recordamos que los Tigers venían de consagrarse campeones de la PremCup el domingo pasado, torneo que se fue jugando en paralelo a la Premiership, que con la jornada de hoy retomó su calendario de fase clasificatoria. Quedan siete fechas previo a las semifinales.

El siguiente try fue el último del local, muy festejado porque permitió alcanzar el punto bonus y porque se logró a los 81 minutos, vía Gabe Hammer-Webb.