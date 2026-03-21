Bahía Blanca | Sabado, 21 de marzo

19.0°

Bahía Blanca | Sabado, 21 de marzo

19.0°

Bahía Blanca | Sabado, 21 de marzo

19.0°
Punta Alta.

Interceptaron a 4 jóvenes con cuchillos, una manopla y un nunchaku

En Mitre y Buchardo.

La Policía de Punta Alta demoró anoche a cuatro jóvenes acusados de llevar entre sus prendas armas blancas y objetos contundentes, prohibidos según una ley provincial.

Según indicaron desde la Comisaría local, durante una recorrida preventiva interceptaron al grupo en Mitre y Buchardo, del macrocentro puntaltense, y al requisarlos les encontraron cuchillos, un nunchaku y una manopla metálica.

Agregaron que los jóvenes tienen 18, 19, 21 y 23 años y quedaron a disposición del Juzgado de Paz rosaleño por contravenir el artículo 42 de la Ley 8031/73.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Deportes.
Seguridad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE