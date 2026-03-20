Recuperan un utilitario que había sido robado en el barrio Santa Margarita

Un vehículo utilitario que estaba estacionado en el barrio Santa Margarita por un desperfecto mecánico fue sustraído hace unos días y la Policía lo pudo recuperar en un taller, cuando lo desarmaban.

El procedimiento, a cargo de la comisaría Séptima, terminó con la aprehensión de José Scarabotti, quien fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7.

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El delito se produjo el pasado martes en De Angeli y Zapiola, donde se encontraba detenido el furgón Renault Maste, patente LMS 746.

Una vez que el dueño del rodado hizo la denuncia, el gabinete investigativo de la comisaría avanzó con la investigación, a partir de tareas de campo y otras pruebas, y de esa manera pudo dar con el vehículo, en un galpón ubicado en la calle Atahualpa Yupanqui al 1.200, una calle que es paralela a los primeros kilómetros de la ruta 33.

En consecuencia se pidió un allanamiento y el Juzgado de Garantías Nº 1 lo autorizó.

Se pudo establecer que el utilitario estaba siendo desmantelado al momento del operativo.