Los equipos argentinos que sueñan con el título en la Copa Sudamericana 2026

La fase de grupos de la Copa Sudamericana, que contará con la participación de seis equipos argentinos, se sorteará este jueves en Luque, Paraguay, donde se encuentra la sede de la Conmebol.

Esta edición de la Copa Sudamericana contará con la presencia de varios equipos grandes argentinos, ya que River, Racing y San Lorenzo consiguieron la clasificación a través de la tabla anual, como también lo hicieron Deportivo Riestra, Tigre y Barracas Central.

Para River y Racing la clasificación a esta Copa Sudamericana es una especie de castigo por el flojo 2025 que tuvieron a nivel local, ya que el gran objetivo de ambos equipos es la Copa Libertadores.

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Los dos equipos ganaron una vez cada uno la Sudamericana. River lo hizo en 2014 y Racing en 2024, para cortar con la sequía de 36 años sin conquistas internacionales.

San Lorenzo, por su parte, atraviesa una gravísima crisis institucional, aunque con un plantel muy limitado pudieron conseguir una destacable clasificación al segundo torneo de clubes más importante de América.

Deportivo Riestra y Barracas Central, por su parte, disputarán por primera vez esta competencia luego de sus históricas clasificaciones.

Por último aparece Tigre, que tuvo un gran inicio de 2026 y está cuarto en la Zona B del Torneo Apertura, buscará tomarse revancha de lo ocurrido en 2012, cuando cayó en la final frente al San Pablo de Brasil.

Ampliar el dominio

Los equipos argentinos demostraron un gran dominio históricamente en la Copa Sudamericana, competición en la que son los máximos ganadores.

A lo largo de la historia, los campeones argentinos fueron San Lorenzo en 2002, Boca en 2004 y 2005, Arsenal en 2007, Independiente en 2010 y 2017, Lanús en 2013 y 2025, River en 2014, Defensa y Justicia en 2020 y Racing en 2024.

De esta manera, la Argentina domina el listado de países más ganadores de la Sudamericana con 11 títulos, superando los cinco de Brasil y los cuatro de Ecuador.