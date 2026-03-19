Despliegan un operativo en Cosquín para encontrar a una niña de 2 años y activan Alerta Sofía

Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba, para dar con el paradero de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años que es buscada desde ayer.

El procedimiento se concentra en las inmediaciones de la calle Jacinto Piedra, donde las autoridades fijaron el domicilio de la menor como “punto cero” del rastrillaje. Desde allí se organizan las tareas, que se extienden a un amplio radio con el objetivo de optimizar los tiempos de localización.

Del despliegue participan fuerzas de seguridad y equipos especializados que llevan adelante rastrillajes terrestres con apoyo de unidades caninas, drones y personal de rescate. La coordinación está a cargo de las máximas autoridades policiales de la región, encabezadas por el subjefe de Policía de la Jefatura Interior, Iván Rey, y el director general de Departamentales Norte, Víctor Quevedo.

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Los operativos se intensifican en la zona y sus alrededores, mientras continúa la búsqueda contrarreloj para localizar a la menor.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó este miércoles la Alerta Sofía y difundió el caso a través de redes sociales.

"Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años. Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba. Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Ante cualquier información, comunicarse a la línea 134", indicaron.

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos cuando se considera que existe un "alto riesgo inminente". Su activación implica la difusión masiva del caso a través de medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales, entre otros canales.

De acuerdo con la normativa vigente, la alerta debe ser solicitada por la autoridad judicial interviniente y requiere, entre otros puntos, que exista una denuncia formal, una investigación en curso y elementos que indiquen una posible privación ilegítima de la libertad o una situación de riesgo grave. Además, se evalúa que la difusión pública no perjudique la integridad del menor y que se cuente con información precisa que permita la colaboración de la ciudadanía.

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y recordaron que cualquier dato relevante puede ser informado de manera inmediata a la línea gratuita 134. (NA)