Se sorteó la Copa Sudamericana 2026: conocé los grupos y los rivales de River, Racing y San Lorenzo

Se sorteó la Copa Sudamericana 2026 y se conoció el destino de los equipos argentinos en el certamen internacional, que irán por la gloria este año.

Racing fue el primer elenco nacional en ser sorteado al encabezar el grupo E, uno de los más complejos al medirse con Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia, en la altura de Sucre) y Botafogo (Brasil), en una revancha de la Recopa Sudamericana.

River apareció como cabeza de serie del grupo H, en cual se verá las caras con Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela).

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En el bombo 2 se destacó la presencia de San Lorenzo, que será rival del Santos de Neymar en el grupo D, el cual completan Deportivo Cuenca (Ecuador) y Recoleta (Paraguay).

En ese mismo copón salió Tigre, que dice presente en el grupo A junto a Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú).

Completaron la participación argentina Riestra y Barracas Central, en sus estrenos en el plano internacional.

El Malevo se enfrentará a Gremio (Brasil), Palestino (Chile) y Montevideo City Torque (Uruguay) mientras que el Guapo tendrá como adversarios a Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil) y Audax Italiano (Chile).

El azar puso frente al Millonario a Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela, conformando una zona donde la estadística previa juega un papel fundamental.

El mayor desafío futbolístico y emocional para el equipo de Núñez será el enfrentamiento ante Red Bull Bragantino. Aunque se trata de un rival inédito contra el que River nunca se enfrentó en su historia, el peso de la nacionalidad es el principal escollo: el Millonario arrastra una racha de 5 partidos sin ganar ante equipos de Brasil, con una última victoria que se remonta a agosto de 2023 ante Inter de Porto Alegre en la ida de los octavos de final.

El historial general ante clubes brasileños por torneos Conmebol (1960-2026) marca un saldo de 36 victorias, 25 empates y 47 derrotas, con 141 goles a favor y 166 goles recibidos, lo que obliga al conjunto argentino a elevar su nivel para no ceder puntos clave en la pelea por el primer puesto.

La geografía volverá a ser un rival directo cuando River visite a Blooming en el llano de Santa Cruz de la Sierra. Si bien ante equipos bolivianos el historial es ampliamente favorable con 21 triunfos en 32 partidos (5 empates y 6 derrotas), la realidad en condición de visitante es preocupante: River lleva 4 encuentros sin ganar en tierras bolivianas (3 derrotas y un empate) y no consigue un triunfo allí desde el año 2006 ante Oriente Petrolero (2-0 en el repechaje de la Copa Libertadores).

En sus últimas cinco presentaciones ante representantes de dicho país, el equipo ha mostrado una irregularidad absoluta, alternando sistemáticamente entre victoria y derrota, lo que enciende las alarmas para un debut que se perfila como una verdadera prueba de carácter.

Finalmente, el historial ante Carabobo de Venezuela —rival con el que tampoco registra antecedentes previos— asoma como el escenario de mayor optimismo.

River ostenta una paternidad abrumadora ante equipos venezolanos con 16 victorias en 20 partidos (2 empates y 2 derrotas) y llega con una racha de 4 triunfos consecutivos ante clubes de esa nacionalidad.

No obstante, el recuerdo de la Libertadores 2007 permanece como una advertencia histórica: el Caracas FC es el único equipo de Venezuela que logró ganar en territorio argentino en toda la historia de las competencias Conmebol, un antecedente que obliga a no subestimar a un Carabobo que buscará dar el golpe.