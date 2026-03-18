Nació en 1978 y busca a su madre biológica: "Solo quiero conocer mi historia"

Victoria Álvarez Fortunato [email protected] Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

Carla Daniela Emmanuele tiene 47 años y una historia atravesada por silencios. Durante décadas, su origen quedó envuelto en versiones incompletas y secretos familiares que recién empezaron a a salir a la luz cuando tenía 28.

"Mi mamá (Celina Hespelia Figueroa) me contó que yo era hija de una adopción, pero de una forma distinta a la que hoy rige ante la ley", relató. "Antes los hijos se daban de boca a boca, en secreto".

Ese primer dato abrió una puerta que nunca volvió a cerrarse. Con el paso del tiempo, y especialmente tras la muerte de su madre, Carla comenzó a reconstruir las piezas de su historia.

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"Hace poco una tía me contó que el médico de la familia tenía una clínica en Lanús Este, en Viamonte y la actual avenida Diego Armando Maradona", explicó. Allí, habría nacido el 22 de septiembre de 1978, aunque fue inscripta cinco días después, el 27.

También intentó avanzar por la vía formal, pero se encontró con otro obstáculo. "El médico ya no está. Yo quise ir a ver el acta porque, obviamente, está tergiversada. Mi partida de nacimiento dice que nací en Avellaneda", aseguró, en diálogo con La Nueva.

La información que logró reunir dibuja una escena precisa: una joven de 17 años, oriunda de Bahía Blanca, que viajó a Buenos Aires junto a su madre para dar a luz.

"Era una chica muy joven. En esa época no quedaba bien que una niña estuviera embarazada", dijo Carla. Y arriesgó: "Tal vez era una familia muy religiosa o de buen pasar y eso había que ocultarlo".

Lo que ocurrió después sigue envuelto en contradicciones. "Según me contaron, estuve dos o tres días en la clínica", mencionó. Y agregó: "A mi mamá biológica le dijeron cosas distintas, que el bebé había fallecido o que había sido un varón".

"En síntesis, ella se fue sin su hija. Y mi mamá, la que me crió, se fue conmigo", manifestó.

Para Carla, ese momento es el núcleo de su búsqueda. No se trata de cuestionar su historia de crianza, aclaró, sino de completarla. "Yo quiero saber de mi historia biológica, no porque desestime la mía, sino porque me gustaría saber qué pasó", dijo.

En ese camino, acudió a Abuelas de Plaza de Mayo y se realizó un estudio de ADN. "No soy hija de la dictadura", precisó, aunque reconoció que esa instancia fue parte necesaria del proceso.

Hoy, su búsqueda se apoya en la difusión y en la memoria colectiva. Carla cree que alguien puede recordar esa historia, la de una joven bahiense que viajó embarazada a Buenos Aires en 1978 y regresó sin su bebé.

"Tal vez mi mamá nunca supo la verdad", reflexionó. "Solo quiero conocer mi historia", concluyó.