La UIBB convocó a la Cámara de Comercio con un eje central: paliar la crisis

A un año de la trágica inundación que golpeó a nuestra ciudad, autoridades de la Unión Industrial de Bahía Blanca convocaron a sus pares de la Cámara de Comercio local para aunar criterios en pos de paliar la crisis imperante que padecen los sectores comerciales, de hotelería, gastronomía y de servicios.

Participaron del encuentro llevado a cabo en la sede de la UIBB el director ejecutivo de la entidad, Ricardo Rabbione; el director Fabián Gurrado y el presidente de la Cámara de Comercio, Facundo Borri.

“Agradecemos que nos brinden un espacio para poder ahondar sobre cómo está el comercio en general. Es la manera de poder trabajar en equipo, en conjunto para que Bahía salga adelante. Es el objetivo primordial. Hay cuestiones que ameritan, de alguna manera, trazar algún lineamiento”, señaló Borri.

“Creímos oportuno, a un año del temporal que tanto daño nos provocó, convocar a la Cámara de Comercio para crear una sinergia conjunta, sabiendo que fue el sector cualitativamente más perjudicado junto con los servicios”, manifestó Rabbione.

“Lo mejor que podemos hacer es ponernos a trabajar. Hay que agudizar el ingenio para interpretar, con los escasos recursos que tenemos, cómo podemos resolver temas que nos afectan en el día a día. Bueno, en eso estamos”, indicó por su parte Gurrado.

--Si algo realmente positivo dejó semejante desastre fue esta idea de retroalimentarse, de unirse. Bahía ya no será nunca la misma.

--Tal cual. Llegó la hora de dejar los egos de lado en lo que respecta al manejo de las gremiales empresarias, algo que en algún momento ha pasado, y ponernos a trabajar juntos para la gente, para el comercio, para la industria, para todos. Creo que es el camino a seguir. Y acá estamos. Lo mismo se tiene que replicar en la política. Dejar los partidismos a un costado. Si cada uno tira sólo para su lado, logramos lo de los últimos 40 años. O sea, nada.

--¿El mensaje de la Unión Industrial pasa por fomentar encuentros, aglutinar esfuerzos?

--Rabbione: Claramente es así. En su momento participamos en forma activa de la mesa que se formó para ayudar a mucha gente, aunque en casos como el que sufrimos sabemos que nunca es suficiente. Por entonces se mostró un espíritu de unidad que nunca debe faltar para afrontar una situación excepcional. A un año de aquello tan traumático no queremos que ese impulso se pierda. Por eso convocamos a nuestra casa a la Cámara de Comercio, a su titular, para ofrecerles todo nuestro apoyo, poner a nuestro Centro de Estudios Económicos a su disposición y trabajar en un conjunto de temas inherentes a este momento tan complejo que transita el sector.

“Si bien nos ocupamos de hacer de soporte a nuestras industrias asociadas, de trabajar en un montón de temas que hacen a todo el ecosistema productivo de la ciudad, nos parece que este tipo de encuentros es el camino adecuado a seguir”.

--¿También es una forma de que surjan ideas afines en la búsqueda de la ciudad que queremos?

--Gurrado: El camino es por ahí, no hay ninguna otra posibilidad. Si seguimos confrontando nunca vamos a llegar a nada relevante. Con estos eventos que hemos sufrido, lamentablemente hoy vemos a una ciudad muy golpeada, deteriorada. Y la ciudad la compone la gente, los que vivimos en ella. Entonces me parece que quienes sostenemos alguna capacidad dirigencial tenemos la obligación de recorrer este camino de búsqueda permanente de soluciones.

“Mirá. En una breve charla que mantuvimos hace un rato ya tenemos identificados tres o cuatro temas en los cuales podemos trabajar en conjunto sin que ninguno pierda su identidad. ¡Y que apuntan al bien común! Es por acá, por la voluntad de hacer, de sentarse y decir: ‘vamos a resolver de una buena vez este tema´.

--¿Los sectores de la hotelería, de la gastronomía y del comercio están literalmente tan complicados?

--Borri: Sí, la verdad que estamos muy complicados, muy castigados. Esto viene desde 2015. Por eso no soy partidario de echarle culpas a ningún gobierno en particular. Lo venimos arrastrando desde hace un montón de tiempo y bueno, creo que en las crisis es cuando más juntos tenemos que estar, porque cuando hay muchas ventas y estamos todos bien, es como que se pierde un poco el foco. Atravesamos un punto de inflexión. Unámonos, entonces, con la idea de seguir compartiendo ideas y esfuerzos, incluso en el momento en el que lleguen las buenas. Estemos alineados para lograr una Bahía Blanca mejor, potente, con más trabajo.

--A la hora de identificar, digamos, lo más urgente, lo que mantiene en vilo a la Cámara de Comercio, ¿adónde hay que apuntar?

--Borri: La recesión que padecemos es terrible. Están cerrando un montón de comercios y no percibimos cómo esa gente se puede reinventar. Ese es un gran problema. Cierran comercios y quedan afuera no solamente los empleos, sino también la gente que generó ese comercio y hoy se encuentra sin ningún tipo de ingreso. Esto excede lo que podemos activar a nivel local. Desde nuestro lado debemos acelerar lo concerniente a mejorar la limpieza, el orden, como para que la gente se sienta un poco más atraída a la hora de llegar a los comercios del centro y macrocentro. Que sea un paseo para la familia, gratuito, confortable. Como lo era históricamente.