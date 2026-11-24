Sergio "Cachito" Vigil es todo un emblema del deporte nacional, principalmente por su vínculo histórico con el surgimiento, crecimiento y desarrollo de Las Leonas, pero también por su don de gente, docencia y trabajo incalculable en post de potenciar la disciplina.

El histórico entrenador estuvo en nuestra ciudad para brindar una charla en el marco de una actividad organizada por la Asociación de Empleados de Comercio.

Exprimiendo sus horas en Bahía, el DT y coordinador de Universitario, Leonardo Woodward, aprovechó su vínculo con "Cachito" para mostrarle el crecimiento de su amado club.

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"Yo tengo una relación con Cacho desde hace años, como una amistad hockistica; siempre me ha acompañado", le contó Leo a La Nueva.

Un charla en nuestra ciudad a comienzos de siglo, muchos mails, mensajes y algunos encuentros más forjaron el vínculo entre ambos.

"Quería que fuera a conocer la cancha del club. Cuando terminó la charla en Empleados de Comercio los invité al club, para que conocieran las instalaciones. La intención era que vaya a ver la cancha de agua, porque si Dios quiere vendría a jugar en febrero con Uni de La Plata", explicó Woodward.

Al llegar a la primera cancha de agua de la ciudad, estrenada en marzo, Cacho compartió un rato con el plantel de la Primera "A" que en los próximos días definirá el Torneo Clausura local ante Atlético Monte Hermoso.

"Íbamos a ir un rato antes, que estaba jugando la Novena, pero llegamos y entrenaba la Primera, estuvimos con ellas un rato. Yo le había contado algunas cosas y se quedó charlando, sobre el hockey y la vida", agregó Leo.

Si bien fue el primer contacto en persona, el equipo ya había tenido un momento especial con Vigil, cuando Leo era el DT de las chicas, a través de algunos audios.

"Fue un momento especial contra Universitario de Córdoba y cómo vivir esos partidos. Es natural en él. Hablaba de, incluso en la dificultad del partido, que haya disfrute, de entender dónde estábamos. Algo que recuerdo es distinguir entre la tristeza y el fracaso: la tristeza era el sentimiento porque el otro había sido mejor y el fracaso, no haber sido lo que nosotros queríamos ser", rememoró Leo.

-¿Qué significó para vos poder compartir eso con él?

-Para mí fue un momento muy especial, único. Era uno de esos sueños que tenía pendientes: que uno de mis grandes referentes pudiera conocer el lugar y a las personas con quienes intento poner en práctica tanto de lo que aprendí escuchándolo, conversando y reflexionando. Yo soy consciente de que él es un docente, un referente, un faro. Para mí es una persona con la que converso de hockey asiduamente y, en momentos importantes, siempre me ha brindado grandes consejos. Considero que lo que me fui formando como entrenador se lo debo mucho al tiempo que él se tomó para aconsejarme y compartir sus conocimientos. Desde el momento uno, allá por el 2000, cuando empezamos a compartir mails, después fueron mensajes y hasta algún café. Para mí es muy importante. Y fue como algo cumplido que conozca la cancha de agua del club, con lo que significa para mí el club... la gente me identifica con Universitario. Toda mi formación pasó por el club.

-Además debe haber sido especial poder mostrarle tu club, por el que tanto trabajaste junto a un montón de personas para que esté como está hoy...

-Sí. Me generó mucha alegría que conozca mi club fue muy importante. Para mí el club significa mucho: es mi vida. Me ha formado, me ha ayudado a generar una profesión... He conversando un montón de veces con él de la construcción del Club Universitario, cómo hacer tal cosa, cómo me convenía desarrollar otra. Quería que conociera ese lugar.

-¿Y qué devolución te dio de lo que vio del club?

-Le encantó el club, me dijo que lo encontraba re cambiado. Le encantó la cancha, estaba muy contento. Le llamó la atención la cantidad de gente que había, porque había de todo ese día en el club.

-¿Qué admirás de él, como colega y como persona, teniendo casi una amistad?

-Para mí es una persona que da, da, da. De hockey sabe un montón y humanamente también. Es una persona que por donde pasa intenta que las cosas estén mejor que antes. Yo admiro eso, por donde él pasa las cosas siguen floreciendo. Da un tipo de vida interesante. Siempre pensé del mismo modo, desde el momento uno siempre fue muy generoso con su tiempo para ir formando a alguien en el hockey. Siempre buscó que el hockey crezca, no importaba quién era la persona, porque él al principio no sabía quién era Leo Woodward.

-¿Cómo fueron esos primeros contactos?

-Fue de caradura. Vino a dar una charla al Teatro Don Bosco, cuando terminó le pedí el mail. Después me lo he cruzado en cursos, fuimos a tomar algún que otro café y así fue caminando el vínculo. Distintas cosas que se fueron dando y forjaron... es muy fuerte decir una amistad, pero sí este vínculo hockístico. Es una persona excepcional.

-¿Cuánto creés que tiene que ver él para que el hockey argentino sea lo que es hoy a nivel mundial?

-Sería la revolución más cercana que tuvimos. Yo arranqué a jugar al hockey en el '93, '94, con los primeros podios de él. Uno no toma conciencia, pero el logo de Las Leonas lo creó que este grupo de entrenadores, con Gaby Minadeo, Barrionuevo. Toda esa generación de entrenadores crearon algo muy importante. Eso generó que el hockey femenino llegue a todos los lugares: ciudades, pueblos... Eso creo que fue una gran revolución. Hoy hay un montón de gente jugando al hockey. Creo que Cacho es una de las personas más importantes que tenemos en el hockey argentino.

*Extra: cancha de agua, campeón y encuentro

Desde marzo Universitario y todo el hockey de la Asociación Bahiense disfruta de la cancha de agua, la primera de este tipo en la ciudad y la segunda para la ABH.

-¿Qué vivieron en estos meses con la cancha de agua?

-Primero está ayudando al desarrollo del hockey, como club y como ciudad; como pasó con la cancha de Monte. Pero como club estamos muy contentos de poder entrenar en agua, de ir conociendo esta nueva superficie. También que uno no toma conciencia que fue una cosa muy grande la que hizo Universitario y un poco nosotros, los del club, ya lo normalizamos. Pero no, no, creo que la estamos descubriendo. Estamos aprendiendo a ser entrenadores de agua, es un lindo desafío. Creo que el club tuvo un crecimiento continuo y seguimos creciendo progresivamente.

"Creo que el hockey va alineado a esa idea de crecimiento del club. Y creo que también se debe mucho a la calidad de entrenadores que tenemos, todos se sienten parte importante del club, son jugadores o jugadoras o exjugadores del club. Y desde ese lado buscamos construir un lugar de formación. Yo siempre digo lo mismo, buscar construir el espacio más sano para el crecimiento de mis hijos, y todos los que participamos tenemos esa mirada. Eso es algo que me gusta mucho de lo que estamos logrando".

Con Leo como entrenador, Universitario se consagró campeón del Torneo Clausura de Caballeros, tras quedarse con el triangular final.

En ese minitorneo, el albirrojo superó a El Nacional y venció por shoot out a Puerto Belgrano.

"Estoy muy contento por eso. Los chicos venían muy bien y en este segundo torneo, como en el anterior que habíamos salido primeros, lo pudieron concretar. Tuvimos que ir de nuevo a shoot out, pero pudimos ganar. No habíamos podido ganar en agua con los chicos, pero como diría Gallardo: ya está saldado el pagaré", contó.

El próximo 6 de diciembre, Uni definirá la Copa ABH ante El Nacional, que se consagró campeón del Torneo Apertura en una final jugada con un marco histórico en la flamante cancha de agua.

"Eso es lo que tenemos que buscar. Hoy por hoy, Nacional, Puerto y Uni somos equipos parejos pero es importante que tengamos este tipo de partidos para seguir anclando nuestro deporte", se ilusionó Leo.

Por otra parte, el próximo fin de semana el Club Universitario será anfitrión de una nueva edición del "Encuentro La Amistad".

"Ya hay mil chicas anotadas, de 20 equipos. La verdad que no tuvimos capaz mucha repercusión interna, pero vienen equipos de Mar del Plata, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Rawson, Viedma, Garré... de todos lados. Eso nos puso muy contentos"

La actividad será para jugadores de Octava, Novena, Décima y Predécima.

"Además del encuentro de hockey también está el uso de la pileta, inflables, eventos a la noche. Están armando una linda fiesta", cerró Leo.