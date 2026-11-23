Uni B festejó otra vez en su cancha de agua y pegó el salto a la elite. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Se conocieron dos de los tres campeones del Torneo Clausura "Mauro Etulain" de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey.

Tras los encuentros del fin de semana, Universitario "B" se se consagró campeón de la Copa de Plata y Puerto Belgrano ganó la Copa de Plata.

Además, Atlético Monte Hermoso ganó los playoffs en la Copa de Oro.

*En la elite

Foto: Prensa Hockey Atlético Monte Hermoso

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Atlético Monte Hermoso venció a Pacífico "A" y jugará la final extra ante Universitario "A", tras quedarse con los playoffs del certamen.

El elenco albirrojo se impuso por 3 a 1 en el encuentro disputado en la cancha de agua del Complejo Municipal.

Los goles de Monte los anotó Macarena Flores, a los 29 y 35 minutos, y Antonella Cárdenas, a los 58.

Mientras que para el equipo bahiense descontó Florencia Donati.

Foto: Prensa Hockey Atlético Monte Hermoso

Tras esta victoria, el Atlético, que venía de eliminar a Argentino, definirá el título ante Universitario "A", que fue el mejor de la fase de regular y luego cayó ante Pacífico en semis.

El partido decisivo se jugará el sábado 5 de diciembre.

Si gana Uni se quedará con el título y también con la Copa ABH, ya que fue el ganador del Apertura.

Si el campeón es Monte volverán a enfrentarse al día siguiente para definir al mejor de la temporada.

*Pegó el salto

Universitario "B" derrotó a Pacífico "B", se consagró campeón de la Copa de Plata y ascendió a la elite local.

El albirrojo se impuso en su cancha de agua por shoot out (2 a 0), luego de igualar sin goles en el tiempo regular.

Los penales australianos los anotaron Luisina Albanece y Morena Rasquete.

Además, fue clave la actuación de la arquera Pierina Luque.

Previamente, Uni había vencido a El Nacional "B", por 1 a 0, en semifinales.

Además también se había quedado con el Torneo Apertura, en la primera mitad del año.

De esta manera, el equipo dirigido por Thiago Bonifazi se ganó su lugar en la Copa de Oro, ocupando el lugar de Independiente de Coronel Dorrego.

*Volvió

Foto: Prensa Puerto Belgrano

Puerto Belgrano derrotó a Universitario "C" y se consagró campeón de la Copa de Bronce, logrando también el ascenso a la Copa de Plata.

El equipo de La Base se impuso en su cancha por shoot out por 2 a 0, tras empatar 1 a 1 en los 60 minutos reglamentarios.

El dueño de casa comenzó ganando con gol de Josefina Martínez, a los 28 minutos.

Mientras que Uni lo igualó por intermedio de Amparo Urruti, a los 33.

Ya en los penales australianos, para el campeón anotaron Lucía Salmeri y Camila Segovia.

Previo a esta final, Puerto había eliminado a Sporting en semifinales, al vencerlo por 7 a 1.

Además, había sido el mejor de la fase regular sumando 38 puntos en 15 triunfos, con 12 triunfos, 2 empates y una derrota.

Por otra parte, Sociedad Sportiva "B" se sumará a la Copa de Bronce tras perder la categoría.