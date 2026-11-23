Con Francisca Duarte (primera de la izquierda con brazo en alto), Santa Barbara se consagró campeón del Metropolitano. Foto: 0221

Con la montehermoseña Francisca Duarte en el plantel, Santa Bárbara venció a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y se consagró campeón del Torneo Metropolitano por primera vez en su historia.

El elenco de Gonnet se impuso por shoot out (4 a 2), luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular del partido disputado en el Parque Olímpico.

Los goles en el tiempo regular los anotaron Martina Mariani y Delfina Ortale para el campeón y Antonella Rinaldi y Abril Rayer para GEBA.

Francisca Duarte, recibida por los socios fundadores de Santa Bárbara.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que en los penales australianos para Santa Bárbara marcaron Julieta Bueloni, Martina Mariani, Delfina Esnaola y Victoria Manuele (quien convirtió el penal decisivo).

Para el elenco de Palermo, que contó con la suarense Catalina Alimenti, anotaron Sol Guignet y Milagros Alastra.

De esta manera, el equipo platense cerró un año histórico, tras ganar la fase regular y luego de vencer en semifinales a Italiano por 4 a 1.

Con el triunfo en la final, además, estiró a 19 partidos su invicto.