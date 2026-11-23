Torneo Clausura: Instituto eliminó a Huracán y recibirá a River en cuartos de final
La Gloria se impuso por 2 a 1 en el Kempes.
Instituto venció esta noche a Huracán por el partido de los octavos de final del Torneo Clausura.
La Gloria se impuso por 2 a 1 como local y en la próxima instancia recibirá a River Plate.
Los goles de la victoria los anotaron Álex Luna, al minuto y más tarde salió lesionado, y Facundo Suárez a los 20.
Mientras que para el Globo descontó Jordy Caicedo, a los 65 minutos.
En el equipo cordobés vio la roja Giuliano Ceratto, a los 78 minutos.
El partido se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes y fue dirigido por Darío Herrera.