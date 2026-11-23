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Instituto venció esta noche a Huracán por el partido de los octavos de final del Torneo Clausura.

La Gloria se impuso por 2 a 1 como local y en la próxima instancia recibirá a River Plate.

Los goles de la victoria los anotaron Álex Luna, al minuto y más tarde salió lesionado, y Facundo Suárez a los 20.

Mientras que para el Globo descontó Jordy Caicedo, a los 65 minutos.

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En el equipo cordobés vio la roja Giuliano Ceratto, a los 78 minutos.

El partido se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes y fue dirigido por Darío Herrera.