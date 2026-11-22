Huracán de Ingeniero White venció esta noche a Racing de Olavarría, por el partido de ida de la final del Torneo Regional de la Región Bonaerense Pampeana Sur.

El Globo se impuso por 3 a 1, luego de comenzar en desventaja.

Los goles del triunfo los anotaron Leonel Navarro -de penal-, a los 28 minutos, Dan Brian Scalco, a los 74, y Agustín Seisdedos, a los 89.

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Para la visita había abierto el marcador Uriel Mormando, a los 21 minutos.

A los 87 minutos, además, vio la roja Sebastián Álvarez en el Chaira.

El partido se jugó en el Bruno Lentini a puertas cerradas (ver motivo) y fue dirigido por Lucas Rodríguez.

La revancha se jugará el próximo fin de semana en Olavarría, para definir al equipo que jugará por el ascenso al Torneo Federal A.