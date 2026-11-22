Con un inspirado Gabino “Gauchito” Belleggia, Bella Vista sacó adelante un partido chivo, venció en su cancha al bravo Libertad por 3 a 1 y se metió en la final extra del torneo Clausura de la máxima división del fútbol liguista.

El capitán Gallego fue clave en el desarrollo del juego, con dos asistencias y el penal que selló el trabajado triunfo del elenco que conduce Martín Carrillo.

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El 3 a 1 final no reflejó lo cerrado que fue el trámite, pero el dueño de casa fue más contundente que el conjunto de Villa Rosas.

Lo abrió rápido

Cuando los dos elencos ni se habían acomodado en el campo de juego, Bella Vista se puso en ventaja.

En un balón detenido, Gabino Belleggia le dio con rosca y Nahuel Bardella metió un testazo perfecto para romperle el arco a Carnicero. Los de Carhué le dieron la primera alegría al local.

Pero, pese a estar en desventaja, Libertad no perdió la línea. Se mostró aplomado y empezó a encontrar algunas pelotas filtradas.

Avello avisó con un zurdazo ancho tras pase de Pane y Reule salvó su valla luego de que Nahuel Sánchez definiera por encima de Fran Martínez.

Entremedio, Mayer dispuso de un derechazo, pero le entró mal y el disparo se fue abriendo contra el poste izquierdo.

Luego, el visitante, tuvo la más clara de los primeros 45 minutos. Vallego le metió un cambio de frente extraordinario a Nahuel Sánchez, quien habilitó de cabeza a Pane. Pero el 9 suarense no sentenció a boca de jarro y con tiempo de elegir la definición.

Final electrizante

Ya en el complemento, el conjunto de Fabián Ehulech se le fue encima al Gallego. Se paró más adelante, no lo dejó salir del fondo y lo obligó al pelotazo.

Y el visitante comenzó a merecer la paridad. Pero, le faltó algo más de tranquilidad en la última pelota.

Fran Martínez le achicó bien un remate franco a Pane, quien había iniciado la maniobra con un exquisito caño a Reule.

Nahuel Sánchez –con un zurdazo de punta— y Avello (también con la izquierda) estuvieron cerca de concretar.

Incluso, el de Villa Rosas también ganó de arriba en el área rival. Ojeda le dio al travesaño tras un envío de Sánchez.

Entre tanto asedio del huésped, Lucas Martínez le robó una pelota a Cocciarini cerca del círculo central y estuvo a punto de concretar el segundo con un disparo lejano que salió por sobre el horizontal.

Y cuando Libertad más cerca estaba de poder concretar el empate, llegó un baldazo de agua fría. Carnicero la dejó corta en un envío, Rosales jugó para Belleggia, quien tuvo la lucidez de habilitar a Mayer para que el “Ruso” cruzara el derechazo para el 2 a 0.

Con la ventaja inmerecida de dos goles, parecía que el cotejo se empezaba a definir, ya que fue un mazazo para los de Villa Rosas.

Fue entonces cuando Bella Vista encontró espacios para liquidar de contra, aunque estuvo irresoluto para bajarle la persiana al partido mucho antes del final.

Y el visitante fue –ya con menos ideas— pero con el corazón en la mano. Pane se perdió el descuento casi en el punto penal, pero el pibe Soto le puso suspenso al partido con un toque al gol apareciendo de 9 tras un buen centro de Avello.

El tramo final fue emotivo y cargado de emoción.

Bellegia perdonó en una contra de cuatro contra uno y el visitante amontonó gente en el área rival.

Pero, en el tercer minuto de descuento, llegó el penal de Trídico a Felipe Achares y Belleggía –para cerrar una tarde inolvidable— certificó el triunfo Gallego con un remate cruzado de derecha a la ratonera.

Así, en un muy buen partido, de buen comportamiento y de un arbitraje casi impecable, Bella Vista sacó pasaje a la final extra con su público festejando a pleno en una tarde tórrida en la ciudad.

La síntesis

BELLA VISTA 3

F. Martínez 7

T. Díaz 5

Hiess 6

Reule 7

Bardella 6

Gandolfo 5

Rosales 5

BELLEGGIA © 8

Mayer 7

L. Martínez 5

R. Gómez 5

DT: M. Carrillo

LIBERTAD 1

Carnicero © 5

Paredes 6

Vallejo 6

Ojeda 6

Falcioni 5

Trídico 6

Giamberardino 5

Cocciarini 5

Avello 6

N. Sánchez 6

Pane 5

DT: F. Ehulech

PT. Gol de Bardella (BV), a los 5m.

ST. Goles de Mayer (BV), a los 20m.; Soto (L), a los 42m. y Belleggía (BV), de penal, a los 48m.

CAMBIOS. 65m. Mungo por Hiess, 73m. F. Achares por Mayer y 85m. G. Díaz por L. Martínez y Orellano por Gandolfo, en Bella Vista; 73m. Pekel, Soto y Formigo por N. Sánchez, Cocciarini y Paredes, 80m. M. Pérez por Vallejo y 83m. Dindart por Giamberardino, en Libertad.

ARBITRO. Facundo Altuna (8).

CANCHA. Bella Vista (buena).