River recibirá este domingo a Lanús, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports.

El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

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*La previa

River llega a este encuentro en medio de un muy flojo semestre que comenzó con las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, además de la serie de caídas en el Torneo Clausura que derivaron en la salida del director técnico Eduardo Coudet.

Luego se dio la llegada de Leonardo Ponzio como DT interino y una serie de resultados positivos que le permitieron al "Millonario" terminar cuarto en la Zona B con 26 puntos, pero sin terminar de convencer al hincha.

Lanús, por su parte, tuvo un semestre muy irregular, aunque en el tramo final de la primera fase de este Torneo Clausura pudo enlazar una seguidilla de seis partidos sin perder para finalizar quinto en la Zona A con 26 unidades.

El ganador de este enfrentamiento conseguirá la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se medirá contra el vencedor del encuentro entre Instituto de Córdoba y Huracán, que está programado para este domingo a las 22.

*Probables formaciones

-River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

-Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

-Estadio: Monumental

-Árbitro: Pablo Dóvalo

-VAR: Gastón Monsón Brizuela

-Hora: 19.

-TV: TNT Sports