Olimpo visita esta tarde a Douglas Haig por el partido de la semifinal de la Reválida del Torneo Federal A, que tiene como premio el ascenso a la Primera Nacional.

El partido se jugará desde las 17 en el estadio Miguel Morales y será dirigido por Guillermo González.

La revancha, una semana después, se disputará en el Roberto Carminatti y con ventaja deportiva para el aurinegro, por lo que avanzará en caso de igualdad en puntos y goles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por la otra semi, hoy Sarmiento de La Banda recibirá a Cipolletti.

El partido en Santiago del Estero comenzará a las 19.30 y será dirigido por Gustavo Benites.

*Los elegidos

Para el partido de esta tarde, Olimpo viajó con un cambio en su nómina de 20 jugadores que se habían repetido en la serie ante Kimberley.

Se trata del regreso de Federico González, quien se recuperó de una dolencia muscular y ocupará el lugar de Leandro Espejo.

De esta manera, los 20 convocados por Carlos Mungo son:

-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leandro Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Agustín Stancato, Diego Ramírez y Manuel Vargas.

-Delanteros: González, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

Douglas Haig, en tanto, no podrá contar con el defensor Nicolás Canela y el arquero suplente Facundo Perrone, quienes fueron expulsados en la revancha de los cuartos de final ante Gimnasia de Chivilcoy.

*Cómo llegan

Olimpo se metió otra vez en semifinales tras eliminar a Kimberley de Mar del Plata, haciendo valer la ventaja deportiva tras empatar dos veces 1 a 1.

Primero igualó en Mar del Plata, con gol de Agustín Stancato, y el último martes en Bahía, con tanto de Braian Guille a los 9 segundos.

Previamente y luego de ser eliminado en la Zona Campeonato, el equipo bahiense dejó en el camino a Gimnasia de Concepción del Uruguay, empatando sin goles en Entre Ríos e imponiéndose en el Carminatti por 1 a 0 (gol de Cristian Amarilla).

Por su parte Douglas Haig viene de conseguir una heroica clasificación ante Gimnasia de Chivilcoy, empatando 2 a 2 como visitante, con un hombre menos y un gol a los 84 minutos.

Esa igualdad, luego de estar 2 a 0 abajo, le permitió a los de Pergamino ganar el global por 3 a 2, ya que se habían impuso como local por 1 a 0.

Previamente, Douglas había dejado en el camino a Villa Mitre (perdió 1 a 0 en El Fortín y ganó 3 a 0 como local) y El Linqueño (0 a 0 y 1 a 0).

*Números

Douglas Haig jugó 16 partidos en su cancha en la actual temporada y, al igual que Olimpo, sumó 34 puntos.

En total, ganó 10 partidos, empató otros 7 y sólo perdió en dos oportunidades: 2-1 ante Sol de América de Formosa y 4 a 1 ante San Martín de Formosa.

El aurinegro, en tanto, es el mejor equipo como visitante ya que sumó 23 unidades, con 5 victorias, 8 empates y tres caídas.

*Yo te conozco

Olimpo y Douglas Haig también se enfrentaron la temporada pasada en las llaves eliminatorias, aunque fue en los cuartos de final de la Reválida.

Aquel duelo, que puso fin del sueño para el aurinegro, el rojinegro ganó el global por 6 a 0.

En la ida, el elenco de Pergamino fue una aplanadora y ganó por 5 a 0 en su cancha.

Luego, se impuso en Bahía aunque por 1 a 0, con gol de Santiago Gutiérrez (también había hecho uno en la ida) y en lo que siginfició el primer tanto de Douglas en 7 presentaciones en el Carminatti.

"Dolió la forma de cómo terminamos el año pasado", le dijo Martín Ferreyra a La Nueva. tras el partido del martes ante Kimberley.

"Pero nosotros no podemos tomarlo como una revancha -agregó-, primero porque hay un plantel prácticamente nuevo. Sí hay algunas caras del año pasado, pero es otra etapa, otro año y nosotros jugamos para Olimpo no para ver a quién enfrentamos. Vamos a tratar de llegar a la final, que es lo que todos queremos", agregó el capitán bahiense.

En total, Olimpo y Douglas se enfrentarán en 15 oportunidades.

El elenco de nuestra ciudad se impuso en 6 ocasiones, perdió otras 5 y hubo 4 empates.