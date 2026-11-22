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(Nota ampliada de la edición impresa)

Llegó puntual al café de la esquina donde habíamos quedado y, antes de sentarse y de pedir “un cortado en jarrito”, preguntó: “¿El gol que convirtió Braian Guille fue más rápido que el mío?”

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Le contesté al toque: “Quedate tranquilo, no te superó”.

El martes, el volante olavarriense de Olimpo marcó ante Kimberley de Mar del Plata, por la Reválida del Federal A, a los 10 segundos, y ese tanto pasó a ser el más rápido del aurinegro en campeonatos oficiales de AFA o competencias que rigen bajo la organización del Consejo Federal.

Aunque si tenemos en cuenta los torneos locales y las distintas participaciones de los equipos liguistas a lo largo de la historia en competencias regionales y nacionales, el de Gabriel Fiori, con la camiseta de Bella Vista, es insuperable: 8 segundos, el 2 de agosto de 2003 por la fecha 13 del certamen oficial de la A.

--”Gabi”, te pongo a prueba, ¿qué te acordás de aquella conquista?

--Uhhh... Fue en cancha de Tiro, en el arco que da al polígono, contra Rosario Puerto Belgrano y sé que ganamos, pero no recuerdo por cuánto.

--Partidazo: 3-2.

--Ahhh, ¡mirá! El arquero era Gabriel Senzacqua, con el que después fuimos compañeros en Bella Vista, un metalero de ley...(risas). Y el gol se dio después de una triple pared con el “Gula” Aguirre al sacar del medio.

--¿Qué más podés agregar?

–Voy a confesar algo que nunca dije: pasaron 23 años y todavía hoy, cuando nos juntamos con ex compañeros de ese plantel, sostenemos que el gol fue antes de los 8 segundos, porque con el “Gula” hicimos una jugada rápida, ningún rival nos entorpeció y yo, cuando vi que pisaba el área grande, le di de derecha y a colocar lejos de Senzacqua.

“A diferencia del que marcó Guille, en aquellos tiempos tenías que sacar del medio con un pase hacia adelante. La moví del círculo, empezamos a tocar con Martín, los rivales nos salían a marcar pero nos dejaban avanzar, y así, con una defensa sin reacción y abierta, llegamos hasta el arco. Increíble”.

--¿Fue una jugada preparada?

--No, ni siquiera lo hablamos con el “Gula”, se dio así y le dimos para adelante. Al ver como estaban parados los adversarios, encaramos, aunque no sabíamos que nos iban a dejar llegar libres hasta la definición. Cuando el último central pasó de largo, abrí el pie y la puse al segundo palo.

El segundo fue obra de Martín Aguirre y el tercero lo estampó, a los 32 segundos del complemento, el “Hueso” Gonzalo Gil con una formidable “palomita”.

--El de Guille, ¿lo viste?

--Sí, después del partido y porque me lo mandaron. Me volvieron loco con los mensajes, muchos amigos y colegas me recordaron aquel tanto de 2003. El de Braian fue un golazo, y tardó dos segundos más porque antes de patear la tocaron dos jugadores (Ferreyra lanzó el pelotazo y Susvielles se la bajó de cabeza al 10).

“No recuerdo de haber visto mi gol tiempo después, no sé, tendría que preguntar si alguien lo tiene filmado. Igual, lo tengo grabado en mi mente con lujos de detalles”.

Gabito nació el 22 de mayo de 1977 en nuestra ciudad, vivió unos años en el barrio Noroeste y cuando tuvo uso de razón ya estaba correteando por el entubado del arroyo Napostá y gastando pelotas en los alrededores del club “Gallego”.

A los 6 arrancó en la Escuelita albiverde, transitó por las diferentes categorías formativas y el 17 de abril de 1994 debutó en Primera (el DT era el “Laucha” Recio), ante Libertad en Villa Rosas.

“En ese partido me expulsaron, ¿podés creer? Ganamos 1-0 y ese año peleamos el Promocional de la Liga”, rememoró el “Tanque”, que en el club de toda su vida, entre el 1994 y 2006, disputó 218 cotejos y marcó 59 goles.

“De Bella Vista tengo los mejores recuerdos, siempre guardé fotos, recortes del diario y algunos trofeos importantes, pero el mejor souvenir es la camiseta que usé ante Cipolletti, el día que perdimos el ascenso en la Visera rionegrina”.

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Ese encuentro, el 2 de junio de 2002, fue la revancha de la Promoción 2001-02 (en la ida ganó Bella Vista 2-1, en el estadio de Villa Mitre) por el ascenso al Argentino A. El triunfo fue del local, 2-1, por lo que la definición se estiró a los penales.

“Caímos 5-4 por culpa de `Arman´ Pilón, quien erró el último penal. Todo fue culpa de él, cada vez que lo veo se lo recuerdo, je, je. Menos mal que no lo eliminamos porque todavía hoy seguiríamos encerrados en el vestuario”, contó.

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--Me acuerdo, ¡qué lío se armó!

--El clima estuvo espeso todo el día, mucha gente hostil y un partido con hinchas de ellos adentro de la cancha. No te miento, en la tanda de penales, había como 80 personas de atrás y alrededor del arco donde pateamos.

--¿Fue peor que la “batalla” de Centenario (29 de mayo de 2006)?

--Otra... Tuvimos que trepar los alambrados y saltar los paredones del estadio, aunque al menos esa vez ganamos. Nos sacaron corriendo, ¡que locura!. La pasamos mal, no pudimos volver al vestuario, dejamos los bolsos con nuestras pertenencias y nos volvimos a Bahía con lo puesto, sin bañarnos y vestidos como salimos de la cancha. Siempre digo que en Cipolletti la podríamos haber pasado peor si los dejábamos afuera por el ascenso.

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“Eran épocas donde era complicado ir a ganar de visitante, porque además de los arbitrajes sospechosos los hinchas te hacían sentir el rigor de la localía. No había tanta tecnología ni cámaras de TV, y no existía un control estricto sobre los simpatizantes del club que te recibía”.

Tiene un solo título con la “Loma”, el de 2000, y tras un paso fallido por Villa Mitre en el Argentino A del '96 (no alcanzó a debutar en aquel equipo que perdió las finales por el ascenso a la B Nacional ante Olimpo, en agosto de ese año, porque se olvidaron de anotarlo en la lista de buena fe), sí tuvo su oportunidad en la Primera local del tricolor en las temporadas 1996-1997: 26 encuentros y 6 conquistas.

En el Argentino C 2006-07 reforzó a Sansinena (8 presencias y 3 tantos) y en 2011 jugó el mismo certamen para Pacífico de Bahía (14 compromisos y 5 conversiones) antes de retirarse oficialmente de las canchas.

En total, y como muestra la planilla numeral de "Cocho" López, sostuvo 263 partidos, señaló 73 goles y sufrió 5 expulsiones. Pateó 13 penales --todos en Bella Vista-- y metió 10.

“Al volver de Independiente (fue parte de las menores de AFA), me llamaron de Villa Mitre para el Regional, pero se olvidaron de anotarme en la lista de buena fe y me quedé con las ganas”, reaccionó el padre de Delfina (24 años) y Gino (1 y ½), casado con Vicky Campetella y desde hace un cuarto de siglo trabajando en el municipio local.

“Ahora estoy en la parte de política social”, aclara quien también ofrece y vende “paquetes” de viajes a eventos deportivos en la agencia Maneiro Turismo.

--¿Continúas jugando en la LIDA (Liga de Profesionales)?

--Este año arranqué con los amistosos pero no seguí; el laburo y ser papá a los 49 años me comprimieron el tiempo al limite. Sigo en Contadores A veteranos y en 2027 seguro voy a estar otra vez con los cortos.

--Pero tus otros amigos están en Ingenieros “B”, ¿no te llamaron?

--Se ve que el jeque Gustavo Ayala perdió mi número. Me da a pensar de que no me quieren llevar, porque ni a mirar un partido me invitan. El técnico del equipo (Hernán Giménez) también se hizo el “sota” porque de él no recibí ninguna propuesta. Ahí están varios de los que comparto la vida, con los que nos juntamos siempre: Javi Brizzi, Renato Cisneros, Rogelio Martínez, “Salchicha” Wilson, Fabi Merlini, muchos...

--¿Wilson, el que juega de 9 y no hace ni un gol?

--El mismo. Es central y siempre fue limitado, ¿qué hace de 9? Esta equivocado, ahora, ¿el DT no lo ve eso? Se ve que lo convenció hablando, porque condiciones “Salchicha” nunca tuvo.

--¿Vas a ver a Bella Vista en la Liga?

--No, y desde hace rato. De vez en cuando voy a ver a mi sobrina (Brisa Aguirre), que juega en el club, pero nada más. Fui asistente de Marco González cuando dirigió a Bella Vista en 2012 y 2013 y también entrenador de la Reserva. Después de eso, me alejé porque empezaron a surgir algunos problemas entre dirigentes e hinchas que no me gustaron.

--Pero ahora en la Loma está todo más que bien.

--Si, el club atraviesa un gran momento. Gracias a Dios en esa institución dejé una imagen que todavía me siguen valorando. Ahí crecí, me forme, aprendí los valores que todo futbolista y persona de bien debe tener, entendí lo que era la responsabilidad y la vida de vestuario; en fin, soy lo que soy gracias a Bella Vista.

“En el club hice amigos y siempre transité el camino que me marcaron dirigentes y allegados ejemplares, como el Flaco Rodríguez, Altabe, Pocho Villalba, Roberto Achares y algunos más. No participo en la faz institucional pero sé lo que pasa en el club todos los días”.