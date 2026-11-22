En vivo: Franco Colapinto está disputando el Gran Premio de Las Vegas
El argentino buscará volver a sumar puntos luego de seis fechas de sequía.
(Nota en desarrollo)
Se está disputando el Gran Premio de Las Vegas, con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine).
El argentino se quedó con el 10° lugar, tras ingresar en la Qualy 3, aunque largó en la novena posición en la fecha 21 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque fue sancionado Oscar Piastri.
La carrera está pactada a 50 vueltas o un máximo de 120 minutos.
Así fue la largada:
El vivo
01:39
Colapinto vuelve a la zona de puntos
El argentino superó a Hamilton, que debió cumplir con una penalización de 10 segundos, y a Lindblad, que se despistó mientras calentaba los neumáticos.
01:35
¡Bandera amarilla!
Sergio Pérez chocó en la decimonovena vuelta, por lo que entró el coche de seguridad.
01:29
Colapinto sale de los puestos de puntos
El argentino, que lleva un ritmo muy lento, fue superado por Norris.
01:25
Piastri supera a Colapinto
El argentino ahora está décimo y estaría sumando un punto.
01:24
¡Tremenda maniobra de Colapinto!
El argentino superó en una misma curva a los dos McLaren para colocarse noveno en la vuelta 13.
01:21
Verstappen y Russell intercambian el liderazgo
El neerlandés y el británico protagonizaron un entretenido ida y vuelta en el undécimo giro.
01:20
Gasly da la sorpresa y se pone cuarto
El francés está teniendo una carrera completamente perfecta y sueña con pelear por entrar al podio.
01:13
Colapinto, fuera de los puestos de puntos
El argentino fue superado por Piastri en la sexta vuelta y no la pasa para nada bien en Las Vegas.
01:11
Verstappen recupera el liderazgo
El neerlandés volvió a ponerse primero, mientras que Colapinto fue superado por Leclerc y ahora está décimo.
01:10
Colapinto cae dos lugares
En el inicio de la tercera vuelta, el argentino fue superado por Antonelli y Hamilton.
01:09
Russell supera a Verstappen
El británico tomó el liderazgo en la segunda vuelta.
01:08
Gasly supera a Colapinto
El argentino ahora se encuentra en la séptima colocación, aunque queda mucho por delante.
01:07
Gran largada
El argentino superó en la largada a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, y al italiano Kimi Antonelli para terminar la primera vuelta sexta posición.
01:05
¡A correr!
Se puso en marcha el Gran Premio de Las Vegas, en la pista que tiene un trazado urbano de 6.201 metros de extensión, recorriendo algunas de las avenidas más emblemáticas de la ciudad estadounidense. Cuenta con 17 curvas y se caracteriza por sus largas rectas.
0:55
Ya se vienen
Ya están los autos listos para el inicio de la carrera.