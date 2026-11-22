(Nota en desarrollo)

Se está disputando el Gran Premio de Las Vegas, con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine).

El argentino se quedó con el 10° lugar, tras ingresar en la Qualy 3, aunque largó en la novena posición en la fecha 21 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque fue sancionado Oscar Piastri.

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La carrera está pactada a 50 vueltas o un máximo de 120 minutos.

Así fue la largada:

El vivo

01:39

Colapinto vuelve a la zona de puntos

El argentino superó a Hamilton, que debió cumplir con una penalización de 10 segundos, y a Lindblad, que se despistó mientras calentaba los neumáticos.

01:35

¡Bandera amarilla!

Sergio Pérez chocó en la decimonovena vuelta, por lo que entró el coche de seguridad.

01:29

Colapinto sale de los puestos de puntos

El argentino, que lleva un ritmo muy lento, fue superado por Norris.

01:25

Piastri supera a Colapinto

El argentino ahora está décimo y estaría sumando un punto.

01:24

¡Tremenda maniobra de Colapinto!

El argentino superó en una misma curva a los dos McLaren para colocarse noveno en la vuelta 13.

01:21

Verstappen y Russell intercambian el liderazgo

El neerlandés y el británico protagonizaron un entretenido ida y vuelta en el undécimo giro.

01:20

Gasly da la sorpresa y se pone cuarto

El francés está teniendo una carrera completamente perfecta y sueña con pelear por entrar al podio.

01:13

Colapinto, fuera de los puestos de puntos

El argentino fue superado por Piastri en la sexta vuelta y no la pasa para nada bien en Las Vegas.

01:11

Verstappen recupera el liderazgo

El neerlandés volvió a ponerse primero, mientras que Colapinto fue superado por Leclerc y ahora está décimo.

01:10

Colapinto cae dos lugares

En el inicio de la tercera vuelta, el argentino fue superado por Antonelli y Hamilton.

01:09

Russell supera a Verstappen

El británico tomó el liderazgo en la segunda vuelta.

01:08

Gasly supera a Colapinto

El argentino ahora se encuentra en la séptima colocación, aunque queda mucho por delante.

01:07

Gran largada

El argentino superó en la largada a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, y al italiano Kimi Antonelli para terminar la primera vuelta sexta posición.

01:05

¡A correr!

Se puso en marcha el Gran Premio de Las Vegas, en la pista que tiene un trazado urbano de 6.201 metros de extensión, recorriendo algunas de las avenidas más emblemáticas de la ciudad estadounidense. Cuenta con 17 curvas y se caracteriza por sus largas rectas.

0:55

Ya se vienen

Ya están los autos listos para el inicio de la carrera.