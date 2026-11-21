Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Pellegrini logró empatar la serie frente a Espora, venciendo esta noche, por 81 a 69, en la promoción -al mejor de cinco- entre el segundo de la LBB Bronce y el penúltimo de la LBB Plata.

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De esta manera, Pelle cortó la racha tres derrotas consecutivas (dos ante Caza y Pesca en la final del segundo tramo de la LBB Bronce, 63-62 y 73-70, y la última frente a Espora, 79-73).

En el azulgrana, Francisco Godeas resultó el goleador, con 17 puntos (8-11 en dobles y 1-3 en libres); Agustín Bianco aportó 5 rebotes, 4 asistencias y 9 puntos; Andrés Almirón terminó con 10 rebotes y 7 unidades; Iván Gómez Lepez metió 14 puntos, Nicolás Themtham, 12 y Agustín Cattafi, 9.

En Espora, que tuvo apenas 2-22 en triples, Tomás Galant fue el más destacado, con 25 puntos (0-1 en triples, 8-15 en dobles y 9-13 en libres), más 8 rebotes y 3 asistencias.

El tercer partido irá el martes, nuevamente en Altense.

En caso de ganar la serie Pellegrini ascenderá a la LBB Plata y Espora descenderá a la LBB Bronce. Caso contrario, cada uno permanecerá en la categoría que jugó esta temporada.

La síntesis:

Pellegrini (81): A. Bianco (9), I. Gómez Lepez (14), M. Barrera (1), Francisco Godeas (17), Andrés Almirón (7), fi; J.I. Castro, G. Chaves (8), F. Starc (4), N. Themtham (12), S. Frayssinet y L. Cataffi (9). DT: Juan Sergio Palumbo.

Espora (69): A. Miguez (13), M. Véliz (6), J. Martínez (2), J. Coronel (10), T. Galant (25), fi; M. Achor (10), L. Ruiz (3), I. Costanzo, G. Barcala, N. Staltari y M. Salinas. DT: Leandro Carbonell.

Cuartos: Pellegrini, 19-12, 45-33 y 63-55.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: 1-1.