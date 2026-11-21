Boca Juniors vivió momentos de preocupación después de conquistar la Copa Sudamericana, luego de que su capitán y figura, Leandro Paredes, se desmayara mientras brindaba una entrevista televisiva tras la final disputada en Barranquilla.

El mediocampista había sido una de las piezas clave del equipo en la victoria por 2-0 sobre Atlético Mineiro, resultado que le permitió al conjunto xeneize cortar una larga sequía internacional y sumar un nuevo trofeo continental a sus vitrinas.

Minutos después de recibir la copa y en declaraciones a DSports, Paredes comenzó a manifestar signos de agotamiento producto de las elevadas temperaturas y la alta humedad que marcaron la jornada en la ciudad colombiana. Mientras expresaba su alegría por la obtención del título, el futbolista sufrió una descompensación y se desplomó en la zona de vestuarios, lo que obligó a una rápida intervención del cuerpo médico.

Según pudo observarse en las imágenes televisivas, el jugador logró recuperarse pocos segundos después y se retiró por sus propios medios hacia el vestuario, sin que el incidente pasara a mayores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El desgaste físico ya había quedado en evidencia durante el encuentro. A los 13 minutos del segundo tiempo, Paredes solicitó ser reemplazado debido a las dificultades para soportar las condiciones climáticas, siendo sustituido por Tomás Belmonte.

Tras abandonar el campo de juego, el volante recibió asistencia en el banco de suplentes.

Sus compañeros Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia intentaron aliviar los efectos del intenso calor abanicándolo con sus camisetas, mientras integrantes del cuerpo médico le colocaban hielo en la zona de la nuca ante los síntomas de agotamiento y baja presión.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, llevó tranquilidad sobre el estado de salud del futbolista y confirmó que fue el propio Paredes quien pidió el cambio al advertir que no podía mantener el ritmo del partido.

“Lo crucé entrando al vestuario. Es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía cansado. En el entretiempo mejoró un poco, pero a los diez minutos del segundo tiempo se veía que le costaba desplazarse. Es muy honesto y pidió el cambio. Recién me enteré de que después había vuelto a sufrir otro bajón”, señaló el entrenador.

A pesar del susto, las primeras informaciones indicaron que el episodio estuvo vinculado al desgaste físico provocado por las extremas condiciones climáticas y no derivó en complicaciones mayores para el capitán xeneize, una de las figuras de la consagración en Barranquilla