Los hinchas de Boca Juniors se juntaron a celebrar la obtención de la Copa Sudamericana, que cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Tras la victoria del Xeneize ante Atlético Minero por 2 a 0, los fanáticos se reunieron en el habitual punto de encuentro de la ciudad.

Las inmediaciones del Teatro Municipal volvieron a ser el epicentro de las celebraciones, que se copó con todo lo que pedía la ocasión.