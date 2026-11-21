Adolfo Arruabarrena se emocionó hasta las lágrimas ni bien terminó el partido que consagró a Boca como nuevo campeón de la Copa Sudamericana 2026.

Con el 2 a 0 consumado en Barranquilla, el DT se abrazó con sus asistentes y jugadores y no pudo contener las lágrimas mientras recorría la cancha.

Luego se dio un emotivo abrazo con el capitán Leandro Paredes, a quien encontró entre los festejos.