Leandro Paredes fue una de las grandes figuras de la consagración de Boca en la Copa Sudamericana, que se coronó esta noche tras vencer a Atlético Mineiro en la final.

"Este título está entre los más importantes de mi vida, sin dudas. Por lo que significa para mí este club, por lo que significa volver a ganar un título internacional después de mucho tiempo. Por el trabajo que hicimos, estoy feliz y orgulloso de ser parte de este grupo", admitió el volante del Xeneize tras el 2 a 0 en Barranquilla.

"Desde el día en que me fui pensaba en esto. Desde el día que me fui tenía la ilusión de devolver con títulos todo el cariño que me da la gente. Tengo sólo palabras de agradecimiento. Ojalá podamos seguir de esta manera", agregó Paredes en Dsports.

Paredes, que salió reemplazado por Tomás Belmonte en el complemento, volvió a tener palabras de agradecimiento.

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"Dejame agradecerle a este grupo, porque da hasta lo que no tiene para darle alegrías a la gente. De verdad estamos felices", cerró.