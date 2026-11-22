Rosario Central jugó un gran primer tiempo, en el que consiguió la ventaja suficiente para derrotar a Gimnasia de Mendoza por 3 a 1 y meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

En un partido que se disputó en el estadio Gigante de Arroyito, el local ganó con los tantos de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera en contra, a los 6, 8 y 40 minutos del primer tiempo.

Mientras que Facundo Lencioni descontó a los 91 minutos.

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La victoria clasificó al equipo de Jorge Almirón a los cuartos de final del certamen, instancia en la que volverá a ser local, midiéndose ante Barracas Central con día y hora a confirmar.