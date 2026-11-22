La Selección Argentina Sub-17 venció 2-1 a Mozambique, consiguió su primera victoria en el Mundial de la categoría, que se juega en Qatar y quedó bien posicionada en el Grupo C, con tres puntos.

El equipo dirigido por Diego Placente se impuso con goles de Mateo Machuca y Simón Escobar, aunque terminó sufriendo ante la reacción del conjunto africano.

De esta manera, el elenco nacional cosecha 3 puntos (-1) y se mantiene tercero en el Grupo C, detrás de Australia, que tiene 4 unidades, Mozambique, que suma 3 (+3) y Dinamarca, que cierra con 1, tras igualar 0 a 0 con los oceánicos.

La Argentina abrió el marcador a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando Matheo Machuca aprovechó una de las primeras oportunidades para poner el 1-0. Con el control del juego, el seleccionado nacional amplió la diferencia a los 31, por intermedio de Simón Escobar, y parecía encaminar una victoria sin sobresaltos.

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Sin embargo, Mozambique descontó prácticamente sobre el cierre de la primera etapa, a través de Alirio Cuna, y le puso suspenso al encuentro.

En el complemento, el conjunto africano llegó a convertir el empate a los 25 minutos, pero el tanto fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR.

Con este resultado, Argentina alcanzó los tres puntos y se ubica en el tercer puesto del Grupo C, por detrás del líder y con peor diferencia de gol que Mozambique.

El seleccionado nacional cerrará su participación en la fase de grupos frente a Dinamarca, el próximo miércoles desde las 12.30, en busca de asegurar su clasificación. (con información de NA)