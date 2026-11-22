Mayer y Belleggia celebran el 2 a 0 de Bella Vista. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Bella Vista venció esta tarde a Libertad y se quedó con los playoffs del Torneo Clausura de la Primera División "A" de la Liga del Sur.

El albiverde se impuso por 3 a 1 en su cancha y definirá el certamen ante Huracán de Ingeniero White en la final extra.

Los goles de La Loma los anotaron Nahuel Bardella (a los 5m.), Matías Mayer (72m.) y Gabino Belleggia de penal (95m.).

Mientras que para el elenco de Villa Rosas descontó Santiago Soto (88m.).

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El árbitro del encuentro fue Facundo Altuna.

Previo a este partido el equipo dirigido por Martín Carrillo había eliminado a San Francisco, al vencerlo por 2 a 1 en el Gustavo Novoa.

Tras el triunfo de esta tarde, Bella Vista se medirá ante Huracán de Ingeniero White en la final del Clausura, en el Bruno Lentini y a puertas cerradas.

El Globo fue el mejor de la fase regular y se ganó se chance extra, tras ser eliminado por Libertad por penales (5 a 3) tras igualar sin goles.

Si la final se la queda Huracán será el campeón de la temporada, ya que también ganó el Apertura.

Si el que se impone es Bella Vista habrá una final extra, en cancha neutral y sólo con público milrrayita.