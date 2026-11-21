Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Tal como anticipó La Nueva. la región del Biobío, ubicada en el centro geográfico de Chile, será la sede de la próxima edición de los Juegos Suramericanos, a desarrollarse en 2030.

Luego de Santa Fe 2026, el certamen multideportivo más importante de Sudamérica regresará al país trasandino tras Santiago 2014.

La decisión marca un hito para el deporte chileno: por primera vez en la historia, los Juegos Suramericanos se realizarán en el país fuera de Santiago, que en 2023 recibió los Juegos Panamericanos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Este logro es de toda la región y especialmente de nuestros deportistas y de las nuevas generaciones. Además, significa una enorme oportunidad para atraer inversión, generar empleo, impulsar el turismo y dejar infraestructura deportiva al servicio de las familias", señaló el gobernador Sergio Giacaman, quien impulsó la candidatura regional y encabezó junto al presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, la presentación final ante el Comité Ejecutivo de Odesur.

Justamente, la Comisión de Evaluación concluyó que la candidatura reúne condiciones excelentes para recibir los Juegos Suramericanos 2030, destacando el respaldo institucional, la infraestructura deportiva existente y la conectividad del Biobío.

"Biobío 2030 representa una gran oportunidad para fortalecer el deporte suramericano. Valoramos el compromiso institucional de la región y su visión de futuro, que permitirá proyectar los beneficios de los Juegos mucho más allá de la competencia", mencionó Mario Moccia, presidente de Odesur además de comandar el Comité Olímpico Argentino.

La propuesta de Biobío 2030 considera a las tres provincias de la región —Concepción, Arauco y Biobío—, con el mejoramiento de recintos existentes y la construcción de nueva infraestructura deportiva.

Entre los proyectos contemplados figuran un centro acuático, un velódromo, un polideportivo de gimnasia y espacios para BMX Racing, skateboarding y canotaje slalom.

Los Juegos Suramericanos 2030 tendrán además una relevancia especial dentro del calendario deportivo continental, al formar parte del camino hacia los Juegos Panamericanos Asunción 2031 y los Juegos Olímpicos Brisbane 2032.

Todas las sedes de los Juegos Suramericanos

I - 1978 - La Paz (Bolivia)

II - 1982 - Rosario (Argentina)

III - 1986 - Santiago (Chile)

IV - 1990 - Lima (Perú)

V - 1994 - Valencia (Venezuela)

VI - 1998 - Cuenca (Ecuador)

VII - 2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

VIII - 2006 - Buenos Aires (Argentina)

IX - 2010 - Medellín (Colombia)

X - 2014 - Santiago (Chile)

XI - 2018 - Cochabamba (Bolivia)

XII - 2022 - Asunción (Paraguay)

XIII - 2026 - Santa Fe (Argentina)

XIV - 2030 - Biobío (Chile)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

22/3 al 4/4 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud (Ciudad de Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Rosario, Rafaela y Santa Fe, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Abril o septiembre - III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos (Biobío, Chile)

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)