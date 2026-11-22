Huracán de Ingeniero White buscará dar otro paso hacia el ascenso al Federal A, cuando esta noche reciba a Racing de Olavarría en la primera final de la Región Pampeana Sur del Federal Amateur.

El cotejo irá hoy, a las 20, en el Bruno Lentini, a puertas cerradas.

Lucas Rodríguez (Río Tercero) será el encargado de impartir justicia.

El Globo de Mauro Brunelli viene de remontar un 0-3 ante Ferro de Pico y goleó 5 a 1 en casa, en un partido que dejó incidentes entre los jugadores del elenco pampeano, los colegiados y la policía.

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El DT convocó a Salvarezza y Herrera (arqueros); Mayo, Julián Pérez, Reynoso, Rossi, Lischeske y Navarro (defensores); Tormann, Andragñez, Robles, Zabala, Segovia y Linares (mediocampistas) y Seisdedos, Scalco, Munives y Agudiak (delanteros).

No serán de la partida Fabián Dauwalder (suspendido) ni Lautaro Cerato (lesionado).

Por su parte, el elenco olavarriense dejó en el camino a Deportivo Norte de Mar del Plata tras imponerse por penales, luego de igualar los dos cotejos 1 a 1.

El visitante no podrá contar con Pablo Mujica --ex Villa Mitre-- quien recibió 4 fechas de suspensión, ni con Nadir Hadad --ex Olimpo-- quien fue cesanteado con dos jornadas.

La revancha se jugará el próximo fin de semana en cancha de Racing.

“Jugar a puertas cerradas es raro. A uno le gusta jugar con gente, más de local, cuando tenés tu público a favor. Tratamos de que no nos afecte, ni que sea una piedra en el zapato. Creo que jugando bien al fútbol y con actitud, se puede ganar”, declaró el polifuncional Leonel Navarro, autor de dos goles en el triunfo ante Ferro de Pico 5 a 1.

"El equipo cuando está bien y concentrado, puede hacer partidos como el que hicimos ante Ferro. Vamos a enfrentar a un rival que siempre está en las finales, que juegan bien y que son dinámicos. Pero estamos preparados para afrontar este partido", añadió Leonel.

El ganador de esta llave irá por un ascenso directo al Federal, aunque resta conocerse de que Región saldrá el adversario de la finalísimo a un partido en cancha neutral.