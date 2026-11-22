Bella Vista y Libertad estarán cara a cara esta tarde en la Loma, en la sorpresiva final del playoff en el torneo Clausura de la máxima división del fútbol liguista.

El cotejo se jugará a las 16, en cancha del Gallego, con arbitraje de Facundo Altuna.

En caso de empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales.

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El vencedor de este cruce chocará ante Huracán --se llevó el Apertura-- en el partido extra para definir el ganador del segundo tramo del año.

El partido no tendrá público visitante y habrá 40 efectivos policiales custodiando la seguridad.

Los dos elencos vienen de ganar de visitante en el primer cruce.

El Gallego superó a San Francisco en el Novoa 2 a 1, mientras que el elenco de Villa Rosas superó por penales a Huracán en el Bule (5-3) tras igualaron 0 a 0 en los 90 minutos.

“Somos dos equipos diferentes. Y creo que será un partido abierto. Los dos entramos al playoff por la ventana. Creo que los dos equipos van a estar más sueltos y nosotros nos sacamos la presión de sortear las semifinales. Además, habrá un gran marco y esto motiva mucho más”, confesó Fran Martínez, arquero de Bella Vista.

“Creo que será un partido distinto a los que jugamos en el Apertura o en el Clausura. Los equipos saben que se están jugando otras cosas. Quizás te medís un poco más, esperás un poco más, sobre todo sabiendo que hay penales”, expresó Facundo Carnicero, golero del elenco de Villa Rosas.

En el año, se midieron cuatro veces, con 2 triunfos del elenco de Martín Carrillo y dos empates.

En la Loma, el local se impuso en los dos cotejos, ambos 2 a 0. Y en Villa Rosas, empataron ambos con marcador en blanco.