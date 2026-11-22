El director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), Federico Beligoy, compró la parcela 176 del sector sur del barrio privado Saint Thomas, en Esteban Echeverría, a una hora de la Ciudad de Buenos Aires, según se denunció en una investigación.

De acuerdo a los registros de ARBA y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, la operación se concretó el 15 de febrero de 2023, luego de que buscara opciones en Terralagos de Canning.

La propiedad cuenta con 339 m² construidos sobre un terreno de más de 856 m², parque, arboleda, pileta, entrada para varios autos y una valuación fiscal de $6.514.485, mientras que su valor de mercado estimado oscila entre US$ 700.000 y US$ 900.000, según publicó el portal LaNación.com.ar

El country abarca 360 hectáreas divididas en cinco sectores -con golf de 27 hoyos, canchas deportivas, piletas, gimnasio, spa, servicios cercanos y sectores este y oeste con lotes de hasta US$ 350.000 donde viven jugadores de River y Boca-.

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Esta adquisición forma parte de la expansión patrimonial de Beligoy desde que asumió la conducción arbitral en 2018 con el impulso del presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en un rol dual entre la AFA y la AAA, y en contraste con su anterior vivienda en Sáenz Peña, Tres de Febrero, remodelada tras sumar una planta alta.

A la casa de Saint Thomas se agrega un departamento de 380 m² en Villa Devoto —más 43 m² en dos espacios de subsuelo—, escriturado antes del Mundial por US$ 490.000 pero valuado en más de US$ 900.000 según referencias zonales de US$ 4.000 por metro cuadrado.

El 3 de mayo de 2024 también desembolsó US$ 261.490 por dos departamentos y una cochera en el "Fideicomiso Lucero" de La Plata (calle 59 N° 784), de la desarrolladora Abes, además de contar con una Toyota SW4 4x4 2023 (US$ 50.000) y una Jeep Compass 2025 a nombre de su mujer (US$ 35.000), dentro de un acervo cercano a los US$ 2 millones. (NA)